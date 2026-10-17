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У Міноборони заявили про автопродовження відстрочок від мобілізації: кого стосується і як працює

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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У Міноборони заявили про автопродовження відстрочок від мобілізації: кого стосується і як працює
Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв. Ілюстративне фото. Джерело: consultant.net.ua

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і відвідування державних установ, якщо підстави для них залишаються чинними.

Про це в Telegram повідомило Міністерство оборони України. Там пояснили, що автопродовження триватиме до 30 жовтня, а перевірка підстав відбуватиметься на основі даних державних реєстрів.

Кого стосується автоматичне продовження відстрочок

Автоматичне продовження доступне 22 категоріям громадян, якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується даними державних реєстрів.

Відстрочки оновлюватимуться поступово, тому сповіщення надходитимуть не всім одночасно. У Міноборони наголошують, що користувачі отримають повідомлення в "Резерв+" незалежно від результату перевірки: і в разі автоматичного продовження, і якщо воно не відбудеться.

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Якщо сповіщення ще не надійшло, потрібно дочекатися завершення перевірки.

У Міноборони заявили про автопродовження відстрочок від мобілізації: кого стосується і як працює

У Міноборони заявили про автопродовження відстрочок від мобілізації. Джерело: Telegram/Міністерство оборони України

Як перевірити, чи продовжили відстрочку

Після успішного автоматичного продовження необхідно оновити електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" і перевірити новий строк дії відстрочки.

Якщо ж відстрочку не продовжили автоматично, це не обов'язково означає втрату права на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі відомості в державних реєстрах.

У такому разі варто перевірити дані та за потреби оновити їх. Після цього можна подавати новий запит через "Резерв+", якщо відповідна категорія доступна для оформлення онлайн, або звернутися з документами до ЦНАП.

Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення встановленого строку, навіть якщо автоматичного продовження не відбулося.

У Міноборони заявили про автопродовження відстрочок від мобілізації: кого стосується і як працює

"Резерв+". Ілюстративне фото. Джерело: Міноборони України

Нагадаємо, в застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Послуга знову стала доступною після завершення технічних робіт у системах Міністерства соціальної політики.

Як писав OBOZ.UA, право на відстрочку від мобілізації може бути втрачено, якщо змінюються або припиняються обставини, які стали підставою для її надання. Тому військовозобов’язаним важливо стежити за актуальністю даних і збереженням права на відстрочку.

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