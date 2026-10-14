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У Міноборони уточнили процедуру ВЛК для військових, які проходять лікування за кордоном: що передбачає

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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У Міноборони уточнили процедуру ВЛК для військових, які проходять лікування за кордоном: що передбачає
Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, можуть дистанційно пройти ВЛК. Джерело: uc.kr.ua

Українські військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, можуть дистанційно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати відповідну постанову без повернення в Україну. Також уточнено порядок проходження дистанційної ВЛК, перелік необхідних документів і строки їх розгляду.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Зміни до наказу № 402 деталізують порядок дистанційної військово-лікарської експертизи, за результатами якої можуть визначити потребу в подальшому лікуванні або придатність військовослужбовця до проходження служби.

Які строки розгляду документів

Оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначає склад комісії, вимоги до медичних документів і порядок оформлення висновків.

Зокрема, розгляд повного пакета документів має тривати не більше ніж 10 днів. Військова частина повинна повідомити військовослужбовця про рішення ВЛК протягом трьох днів після отримання відповідної довідки.

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Заступниця міністра оборони Любов Галан зазначила, що відомство очікує на відгуки військових, які лікуються за кордоном, та військових частин, щоб за потреби врегулювати додаткові питання. Також Міноборони працює над визначенням підстав для перебування на лікуванні зі збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Як пройти дистанційну ВЛК

Щоб пройти дистанційну ВЛК, військовослужбовець або його законний представник має передати командиру військової частини копії медичних документів із закордонного закладу охорони здоров’я. Вони повинні бути перекладені українською мовою, засвідчені та містити діагноз відповідно до МКХ-10 або МКХ-11.

Після цього військова частина надсилає документи разом із направленням до гарнізонної військово-лікарської комісії. Лікарі розглядають повний пакет документів протягом 10 днів і за його результатами визначають, чи потребує військовослужбовець подальшого лікування, а також встановлюють його придатність або непридатність до військової служби.

Після ухвалення рішення висновок ВЛК надсилають до військової частини. Вона має повідомити військовослужбовця про постанову протягом трьох днів після отримання відповідної довідки.

Чи потрібно підтверджувати висновок після повернення в Україну

Постанови за результатами дистанційної ВЛК оформлюють в електронному вигляді. Військовослужбовець або його уповноважений представник може отримати електронну копію через військову частину, зокрема на адресу електронної пошти, зазначену в рапорті чи заяві.

Після повернення в Україну військовослужбовцю не потрібно повторно підтверджувати висновок дистанційної ВЛК, отриманий під час лікування за кордоном. Засвідчену паперову копію електронного документа можна отримати в медичному закладі або установі, ВЛК якої проводила експертизу.

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон, який передбачає збереження грошового забезпечення військових протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном. Документ скасовує попереднє обмеження у 12 місяців, водночас проходження медичних оглядів залишається обов'язковим.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні українські військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення за вересень до 20 числа. Водночас додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн зберігається під час лікування, а для військових, які зазнали поранень під час захисту України, за визначених умов передбачена виплата 100 тис. грн.

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