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"У мені кричали всі голоси болю й обурення": у Миколаєві загиблому військовому надіслали повістку, дружина пішла у ТЦК

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,3 т.
"У мені кричали всі голоси болю й обурення": у Миколаєві загиблому військовому надіслали повістку, дружина пішла у ТЦК
Ігор Шкорубський загинув 3 роки тому. Джерело: Марина Шкорубська

У Миколаєві захисникові, що віддав життя за Україну, принесли сповіщення про виклик до ТЦК. Ігорю Шкорубському, що загинув три роки тому на фронті, пропонувалося "уточнити військово-облікові дані".

Дружину загиблого Героя ситуація приголомшила – і вона пішла до РТЦК сама. Що вона там почула, жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Загиблому воїну з Миколаєва принесли сповіщення від ТЦК

Про випадок, що завдав їй моральних страждань і знову збурив біль втрати, Марина розповіла 30 вересня.

"Поки люди, які не мають стосунку до війська й бойових дій, отримують нагороди "за оборону" – щоразу чогось, – мій чоловік учора посмертно отримав "повістку". Лист надійшов від Миколаївського виконкому. Спочатку сколихнув сам факт кореспонденції на ім’я Ігоря Івановича, який загинув три роки тому. А коли відкрила лист на пошті – передати весь спектр почуттів було важко. Шкорубського Ігоря Івановича викликали до Корабельного РТЦК для уточнення даних. Ті слова, які вирвалися в мене в цей момент, озвучувати тут не буду", – написала жінка.

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''У мені кричали всі голоси болю й обурення'': у Миколаєві загиблому військовому надіслали повістку, дружина пішла у ТЦК

Сповіщення на ім'я загиблого захисника. Джерело: Марина Шкорубська

За словами Марини Шкорубської, вона одразу ж вирушила до РТЦК і "через п'ять хвилин була там". У ТЦК з нею спілкувався черговий.

Упродовж певного часу Марина, за її словами, слухала роз'яснення, що її чоловік має прийти особисто і з документами. Втім досить швидко, зізнається жінка, емоції взяли гору.

"Далі був мій емоційний спітч: "Як ви можете надсилати сповіщення людині, яка загинула три роки тому? Ваш військкомат займався його похованням. Ваш військкомат збирав документи про обставини загибелі. Ваш військкомат вручав його родині посмертну нагороду!" Відповідь мене просто розірвала: "Цим займався відділ соціального забезпечення. У нас немає цієї інформації". П’ятий рік повномасштабної війни! Ви не одна установа? У вас немає взаємодії? Ви ж у сусідніх кабінетах! Як ви складаєте ці списки? У тому самому РТЦК у 2022 році він отримував військовий квиток, бо свій "совдепівський" загубив багато років тому і ставили відмітку, в якій він частині", – обурилася Шкорубська.

''У мені кричали всі голоси болю й обурення'': у Миколаєві загиблому військовому надіслали повістку, дружина пішла у ТЦК

Ігор Шкорубський загинув три роки тому на фронті. Джерело: Марина Шкорубська

За її словами, подібні випадки, зумовлені недоліками вибудуваної системи, відсутністю належної взаємодії, а також байдужістю, паплюжать пам'ять  загиблих воїнів і роблять боляче їхнім близьким.

"У мені кричали всі голоси болю й обурення. Для мене це було ПРИНИЖЕННЯ ЧЕСТІ ЗАГИБЛОГО, ЯКИЙ, НЕ ЧЕКАЮЧИ НІЯКИХ СПОВІЩЕНЬ, ДОБРОВІЛЬНО СТАВ НА ЗАХИСТ В ПЕРШІ ДНІ. Жодне "вибачте, виправимо" цього не виправить. Бо поки не буде вибудувано системи, яка працює, сповіщення надходитимуть загиблим, безвісти зниклим і тим, хто перебуває в полоні. А отримуватимуть їх родини", – написала Марина Шкорубська.

Вона додала: її випадок – не унікальний. Її подруга, дружина учасника АТО, сповіщення отримала, коли він перебував у ворожому полоні.

"Для вас це цифри й канцелярські помилки. Для нас – БІЛЬ І ПРИНИЖЕННЯ!" – емоційно резюмувала дружина полеглого у бою Героя.

''У мені кричали всі голоси болю й обурення'': у Миколаєві загиблому військовому надіслали повістку, дружина пішла у ТЦК

Скриншот допису

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. У записці чоловік вказав, що його "забрали ТЦК".

"Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав власник пітбуля на ім'я Леон.

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