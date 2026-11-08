У Львові закрили центральний вокзал для прибуття потягів: де тепер зупинятимуться

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоВідмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. ВідеоВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну трьома ракетами і 164 дронами: у Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збитиНацбанк виводить з обігу гривніНБУ вилучає з обігу гривні: які купюри підлягають вилученню та скасуваннюСили оборони відмінусували 2 290 окупантів і спалили 14 ворожих бронемшин: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 2 290 окупантів і спалили 14 ворожих бронемшин: дані ГенштабуПережив влучання "Шахеда" в будинок, розвозив по Києву торти і вдруге розлучився з дружиною. Відверте інтерв’ю з Костянтином ОктябрськимПережив влучання "Шахеда" в будинок, розвозив по Києву торти і вдруге розлучився з дружиною. Відверте інтерв’ю з Костянтином ОктябрськимВорог не припиняє мобілізації. Ми втримаємось, якщо змінимося: інтерв’ю з СиморозомВорог не припиняє мобілізації. Ми втримаємось, якщо змінимося: інтерв’ю з СиморозомУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціУкраїнці масово купують дорогі нові автоУкраїнці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модельБудинки українців збираються зноситиБудинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владіП'ять місяців переховувався від людей: на Львівщині упіймали кота рідкісної породи, який утік на Прикарпатті. ФотоП'ять місяців переховувався від людей: на Львівщині упіймали кота рідкісної породи, який утік на Прикарпатті. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Львові закрили центральний вокзал для прибуття потягів: де тепер зупинятимуться

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
531
У Львові закрили центральний вокзал для прибуття потягів: де тепер зупинятимуться
Залізничний вокзал у Львові. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

У Львові 8 листопада закриють для  потягів центральний залізничний вокзал. Відправною і кінцевою зупинкою поїздів тимчасово стане вузлова залізнична станція "Підзамче".

Зміни запроваджено лише на кілька годин, вони зумовлені технічними причинами. Подробиці повідомили в "Укрзалізниці".

Центральний вокзал у Львові не прийматиме поїзди

Поїзди, що прямують з/до Львова, у неділю прибуватимуть та відправлятимуться не з центрального залізничного вокзалу.

технічних причин наші поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції "Підзамче" у центральній частині Львова. Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції "Підзамче", – зазначили в УЗ.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
72,8 т.
В Україні знову почали запроваджувати режим світломаскування: який регіон став першим
72,8 т.
В Україні знову почали запроваджувати режим світломаскування: який регіон став першим
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
4,7 т.
На Хмельниччині зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковик: багато постраждалих. Фото
4,7 т.
На Хмельниччині зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковик: багато постраждалих. Фото
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
1,4 т.
Дуже вдалий день для подорожей, вечірок, зустрічей і побачень: гороскоп на 8 листопада для всіх
1,4 т.
Дуже вдалий день для подорожей, вечірок, зустрічей і побачень: гороскоп на 8 листопада для всіх

У компанії також перепросили за оперативні зміни та вимушену затримку.

"Вже наздоганяємо і лагодимо", – запевнили в "Укрзалізниці".

У Львові закрили центральний вокзал для прибуття потягів: де тепер зупинятимуться

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 листопада у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. Через зіткнення трамвая №2, автобуса №48 та ще двох автомобілів травми отримали троє людей.

Удар був такої сили, що одне авто залетіло на дах іншого.

Схожі теми
УкраїнаЛьвівУкрзалізницязалізничний вокзал
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!