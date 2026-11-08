У Львові закрили центральний вокзал для прибуття потягів: де тепер зупинятимуться

У Львові 8 листопада закриють для потягів центральний залізничний вокзал. Відправною і кінцевою зупинкою поїздів тимчасово стане вузлова залізнична станція "Підзамче".

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Зміни запроваджено лише на кілька годин, вони зумовлені технічними причинами. Подробиці повідомили в "Укрзалізниці".

Центральний вокзал у Львові не прийматиме поїзди

Поїзди, що прямують з/до Львова, у неділю прибуватимуть та відправлятимуться не з центрального залізничного вокзалу.

"З технічних причин наші поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції "Підзамче" у центральній частині Львова. Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції "Підзамче", – зазначили в УЗ.

У компанії також перепросили за оперативні зміни та вимушену затримку.

"Вже наздоганяємо і лагодимо", – запевнили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 листопада у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. Через зіткнення трамвая №2, автобуса №48 та ще двох автомобілів травми отримали троє людей.

Удар був такої сили, що одне авто залетіло на дах іншого.