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У Львові провели тренінг з посттравматичного зростання для українців, які повернулися з полону РФ

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
394
У Львові провели тренінг з посттравматичного зростання для українців, які повернулися з полону РФ
Роман Мещеряков провів тренінг, присвячений адаптації після повернення з полону. Джерело: «Серце Азовсталі»

У львівському просторі "ЯМаріуполь" оборонець Маріуполя та тренер із посттравматичного зростання (ПТЗ) громадської організації "Серце Азовсталі" Роман Мещеряков провів тренінг, присвячений адаптації після повернення з полону. Учасники говорили про відновлення після пережитого, повернення відчуття контролю над власним життям і поступове відновлення здатності самостійно ухвалювати рішення.

У Львові провели тренінг з посттравматичного зростання для українців, які повернулися з полону РФ

Роман Мещеряков провів тренінг, присвячений адаптації після повернення з полону. Джерело: «Серце Азовсталі»

Роман Мещеряков сам пройшов шлях оборони Маріуполя та пережив полон. Тому він добре розуміє досвід захисників і підтримує їх за принципом "рівний-рівному" – коли людина, яка пережила подібне, може поділитися власним досвідом і допомогти іншим знайти опору в процесі відновлення.

"Після полону важливо поступово повертати собі відчуття, що ти знову можеш впливати на власне життя. Не потрібно вимагати від себе миттєвих змін чи намагатися все подолати за один день. Важливо робити маленькі кроки, вчитися знову ухвалювати рішення й відчувати, що майбутнє знову залежить від тебе", – зазначив Роман Мещеряков.

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У Львові провели тренінг з посттравматичного зростання для українців, які повернулися з полону РФ

Роман Мещеряков провів тренінг, присвячений адаптації після повернення з полону. Джерело: «Серце Азовсталі»

Окрему частину зустрічі присвятили міжнародному Реєстру збитків для України. Учасникам пояснили, для чого його створили та як можна зафіксувати шкоду, завдану внаслідок російської агресії.

Посттравматичне зростання – це процес, у якому людина після травматичного досвіду поступово відновлює відчуття власної сили, здатність до усвідомленого вибору та можливість самостійно визначати своє майбутнє. Це не означає забути пережите чи знецінити його наслідки, а радше знайти опору для життя після травми.

У Львові провели тренінг з посттравматичного зростання для українців, які повернулися з полону РФ

Роман Мещеряков провів тренінг, присвячений адаптації після повернення з полону. Джерело: «Серце Азовсталі»

ГО "Серце Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова, розвиває підхід посттравматичного зростання в Україні. Його мета – зробити підтримку, засновану на розумінні досвіду людини та взаємодії за принципом "рівний-рівному", важливою складовою допомоги військовим і цивільним, які постраждали внаслідок війни.

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реабілітаціяФонд Ріната АхметоваАзовстальУкраїнаЛьвів
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