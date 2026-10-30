У Львові 42-річна жінка народила десяту дитину і розповіла, як справляється великою родиною. Фото

У Львові 42-річна Анна народила десяту дитину – дівчинку Евеліну. Тепер у родині порівну хлопчиків і дівчаток, а старші діти допомагають мамі доглядати за молодшими.

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Жінка розповіла, що підтримувати лад у великій родині їй передусім допомагає розподіл обов’язків між дітьми. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Друге медичне об’єднання Львова".

Жінка поділилася досвідом десяти пологів

Пані Анна, яка нещодавно народила десяту дитину, сім разів ставала мамою саме в цьому пологовому будинку. Вона задоволена умовами та роботою медичного персоналу, адже почувається тут комфортно й може розраховувати на підтримку лікарів.

У родині тепер п’ятеро хлопчиків і п’ять дівчаток. За словами жінки, народження Евелінки особливо потішило старших дітей, які давно мріяли про сестричку та хотіли, щоб у сім’ї порівну було синів і доньок.

Перші пологи Анни відбулися 14 років тому. Тоді жінка найбільше хвилювалася, адже не знала, чого очікувати. Тепер вона має значний досвід і повністю довіряє медичній команді, яка вже стала для неї рідною.

"Кожні пологи різні, і я завжди радію, що все добре", – сказала породілля.

Анна звернула увагу на певну закономірність, наголосивши, що хлопчики зазвичай народжуються на один-два тижні раніше очікуваного терміну, тоді як дівчатка з’являються на світ ближче до прогнозованої дати. Евелінка народилася саме в той день, який визначили лікарі.

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Як багатодітна мама все встигає

На запитання, як вдається все встигати багатодітним мамам Анна відповіла:

"У дітей є розклад, у кожного свої обов’язки, а за виконану роботу діти отримують невеличкі "нагороди".

Старший хлопчик, якому 14, сам склав графік на післяпологовий період мами і стежить, щоб усі його дотримувались.

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