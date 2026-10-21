У лісі на Львівщині помітили ''інопланетний'' гриб: як виглядає і чи їстівний. Фото

У лісах Львівщини помітили незвичайний гриб, який нагадує маленьку зірку або об'єкт інопланетного походження. Це зірковик, який спочатку розвивається під землею у формі світлої кульки, а згодом розкривається, утворюючи кілька загострених променів.

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Про це у Facebook повідомив регіональний ландшафтний парк "Стільське Горбогір'я". Там опублікували відповідні фото.

Як виглядає незвичайний гриб

Зірковик (Geastrum) належить до родини зірковичні (Geastraceae). Спочатку його плодове тіло має округлу форму та розвивається під землею. Коли гриб дозріває, його зовнішня оболонка розтріскується й розгортається у вигляді зірки з 5–10 загостреними променями.

У центрі залишається округла спорова коробочка з отвором на верхівці, через який вивільняються спори. Саме незвичайна форма зробила ці гриби відомими під назвою "земляні зірки".

Чи їстівний зірковик

Зірковик вважається неїстівним або таким, що не має харчової цінності. Деякі види також можуть мати гіркий смак, тому збирати їх для вживання не варто.

Ще одна цікава особливість цих грибів полягає в тому, що деякі види здатні реагувати на вологість повітря, змінюючи положення своїх променів. Завдяки цьому їхня форма може змінюватися залежно від умов довкілля.

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Які ще незвичайні гриби помічали на Львівщині

Нагадаємо, у вересні на Львівщині помітили незвичайний гриб-веселку, який також називають "сморчком смердючим". Його знайшли в лісі, ймовірно, завдяки характерному різкому запаху, який видає дозрілий гриб.

Гриб-веселка має незвичайний вигляд: спочатку розвивається у формі яйця, а після дозрівання з нього виростає порожниста ніжка з конусоподібною шапинкою, вкритою оливково-зеленим слизом. Зрілий гриб вирізняється сильним запахом, який приваблює комах і допомагає поширювати спори.

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Як писав OBOZ.UA, на Львівщині навесні помітили незвичайні гриби саркосцифи, які через яскраво-червоний колір і форму нагадують "келихи для ельфів". Вони ростуть у лісах на відмерлій деревині та привертають увагу своїм незвичним виглядом.