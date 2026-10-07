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У Києві відкрили мультиспортивний клуб для оборонців Маріуполя та їхніх родин

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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У Києві відкрили мультиспортивний клуб для оборонців Маріуполя та їхніх родин
Перший захід у Києві провели у форматі сімейного спортивного дня. Джерело: «Серце Азовсталі»

ГО "Серце Азовсталі" та "Шахтар Social" відкрили в Києві мультиспортивний клуб для оборонців Маріуполя та їхніх родин. Проєкт "Серед своїх" уже три роки працює у Дніпрі, а тепер стартував і в столиці.

Перший захід у Києві провели у форматі сімейного спортивного дня. Захисники Маріуполя, ветерани та їхні рідні взяли участь у футбольних випробуваннях і командних естафетах, а також просто провели час разом.

"Сьогодні відбувається відкриття спортивного клубу в партнерстві з "Шахтар Social", де наші хлопці, ветерани, займаються футболом. І зараз у нас сімейний день, де родини разом із ветеранами об’єднуються, щоб провести спільний активний захід", – розповіла директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева.

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У Києві відкрили мультиспортивний клуб для оборонців Маріуполя та їхніх родин

Перший захід у Києві провели у форматі сімейного спортивного дня. Джерело: «Серце Азовсталі»

Мультиспортивний клуб має стати простором, де ветерани можуть відновлюватися через фізичну активність, спілкуватися з побратимами та проводити час із сім’єю. До тренувань запрошують не лише самих ветеранів, а й їхніх дружин та дітей."Футбол для багатьох – це спорт номер один. Тут може займатися будь-хто – і доросла людина, і дитина. Ми бачимо, що це дуже хороший та ефективний інструмент для підтримки здоров’я наших ветеранів. Коли приходять діти, дружини, створюється додатковий ефект: людина почувається більш розкутою, відновлюється та отримує позитивні емоції", – зазначив директор "Шахтар Social" Андрій Бабешко.

До тренування долучився також тренер із посттравматичного зростання та захисник Маріуполя Олександр Дідур. За його словами, спорт допомагає ветеранам знижувати напругу та справлятися з наслідками травматичного досвіду.

Для учасників клубу спільні спортивні активності – це також можливість зміцнювати зв’язок із родиною. Захисник Маріуполя Ігор Чертов прийшов на відкриття разом із дружиною та сином."Ми згуртованими стаємо, як команда. "Серце Азовсталі" дає нам можливості. Ми ось у серпні з дружиною були на сплаві. Це дуже приємно, коли ти з сім’єю береш участь у походах, сплавах і навіть таких заходах, як зараз", – розповів він. Проєкт "Серед своїх" є частиною системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, яку забезпечує проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

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