21 листопада у ТРЦ Respublika Park на території РЦ NeoPolis відкрилася "Резиденція S Миколая" від"Яготинське для дітей", створена у колаборації з фільмом "S Миколай та загублений лист" та кінодистриб’ютором "Кіноманія".

Відео дня

Святкова резиденція стала продовженням казкової історії фільму. Вона дарує дітям та дорослим можливість поринути в атмосферу магії та див напередодні різдвяних свят. Тут на гостей чекають тематичні декорації, святкова атмосфера, можливість зробити яскраві світлини та провести час разом із родиною.

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Колаборація "Яготинське для дітей" та фільму об’єдналася навколо спільної ідеї – подарувати дітям віру в дива, а дорослим нагадати про цінність теплих родинних моментів, з яких і складається справжня магія Різдва.

Головні історії дня

Перші гості вже встигли відвідати резиденцію 21–22 листопада, проте святкова історія на цьому не завершується – локація працюватиме ще 5 та 6 грудня. Попереду дні, сповнені різдвяного настрою та казкових емоцій.

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Запрошуємо всіх охочих завітати до різдвяної резиденції "Яготинське для дітей":

Локація: ТРЦ Respublika Park, поруч із Neopolis.

Дати: 5–6 грудня.

Час роботи: з 14:00 до 17:00, вхід безкоштовний.

Приходьте всією родиною, відчуйте магію свята та створіть власні теплі різдвяні спогади разом із "Яготинське для дітей"!