У Києві створять інклюзивний майданчик для гри в петанк для ветеранів: підписано меморандум

Фонд Ріната Ахметова, благодійна організація "ЯНКО" та Національний комплекс "Експоцентр України" підписали меморандум про співпрацю щодо створення у Києві безбар’єрної IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Це стало наступним кроком у реалізації проєкту, про початок якого оголосили минулого тижня.

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Рішення спрямувати 8,6 млн грн на втілення ініціативи особисто ухвалив Рінат Ахметов. ВДНГ надасть територію, а партнери об’єднають зусилля для створення сучасного простору для гри в петанк, змагань та відновлення ветеранів.

"Рінат Ахметов ухвалив рішення підтримати ідею та мрію захисника, Вадима Свириденка створити на території ВДНГ великий комплекс для петанку для ветеранів. Спорт є одним із найважливіших напрямів психологічної та фізичної реабілітації. Це комплексне рішення, і надалі ми будемо допомагати ветеранам та створювати такі проєкти, які об’єднуватимуть наших захисників і захисниць", – зазначила генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова.

Нещодавно Вадим Свириденко отримав від Фонду спеціальний автомобіль для спільних поїздок ветеранів на тренування та змагання. Транспорт допоможе учасникам із різних міст України зручно діставатися майбутньої арени.

IRON WARRIORS PETANQUE ARENA створять як продовження спортивної інфраструктури Урбан-парку ВДНГ. Простір буде безпечним, безбар’єрним і пристосованим для поранених військовослужбовців, ветеранів та людей, які отримали інвалідність унаслідок війни. Тут планують проводити регулярні тренування, майстер-класи та змагання.

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"Петанк – це адаптивний вид спорту, що поєднує тактику, точність і командну роботу. Після наших майстер-класів у різних реабілітаційних центрах його почали впроваджувати не лише як розвагу, а й як елемент реабілітації. Наприклад, для людей із порушеннями зору або втратою одного ока ця гра допомагає краще орієнтуватися у просторі", – пояснив співзасновник БО "ЯНКО" Володимир Нечипорук.

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Партнером проєкту став ВДНГ, який надав територію для створення майбутньої арени. Вона стане частиною спортивної інфраструктури Урбан-парку.

"ВДНГ є національним закладом культури, і ми розвиваємо його як культурно-просвітницький парк, що демонструє приклад кращого майбутнього України. Важливою складовою розвитку ВДНГ є створення просторів і сервісів для ветеранів та військових. Новий простір стане продовженням Урбан-парку – одного з найпопулярніших громадських просторів України, який об’єднує дітей, дорослих, родини, військових і ветеранів", – зазначив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

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Відкрити IRON WARRIORS PETANQUE ARENA планують уже цього року.

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