У Києві презентували результати дослідження "Ветеран і громада", яке показало, як українські громади організовують підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Дослідники проаналізували досвід 140 громад із різних регіонів України, у 12-х громадах провели глибинне дослідження та дійшли висновку: необхідні послуги, установи й ініціативи вже існують, однак часто вони не об’єднані в єдину систему. Тож ключове завдання – створити зрозумілий маршрут підтримки, у якому визначено відповідальних за супровід людини та контроль результату.

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Дослідження охопило Бучанську, Полтавську, Шосткинську, Калуську, Чортківську, Широківську, Ніжинську, Білоцерківську, Охтирську, Теофіпольську, Магдалинівську та Сартанську громади. Його підготувала команда Lanka.CX на основі інтерв’ю, аналізу документів, офіційних джерел і практичного досвіду громад. Це порівняльний аналіз того, як організована робота на місцях, а не рейтинг громад.

Серед головних проблем, які виявили дослідники, – відсутність узгодженості між установами та розриви в супроводі ветеранів. Людина може звернутися до ЦНАПу, соціальної служби, лікарні чи громадської організації, але після перенаправлення не завжди зрозуміло, хто відповідає за подальший шлях і чи отримала вона необхідну допомогу. Часто координувати цей процес доводиться самому ветерану. Ще один виклик – розпорошеність даних між установами та залежність якості підтримки від окремих фахівців, керівників і їхніх особистих зусиль.

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Дослідники також виділили чотири моделі організації роботи з ветеранами – залежно від сили місцевого лідерства та залученості ветеранської спільноти. Це "Диригент", де ключову роль відіграє сильний лідер; "Злагоджений оркестр", у якому ефективно взаємодіють керівництво, команда та ветерани; "Вуличні музиканти", де ініціативу беруть на себе активні представники спільноти, але їм бракує впливу на системні рішення; та "Оркестр на папері", де формальні програми й структури не завжди перетворюються на реальну практику. Ці моделі описують різні підходи до організації роботи, а не визначають кращі чи гірші громади.

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Загалом у межах дослідження зібрали 116 локальних кейсів і 48 зафіксованих помилок. Їхній аналіз допоміг виокремити 42 повторювані моделі рішень і 27 типових помилок. Серед рекомендацій – визначати відповідального за повний маршрут підтримки ветерана, налагоджувати обмін інформацією між установами, активніше виявляти потреби тих, хто не звертається по допомогу самостійно, пов’язувати програми з реальними бюджетами й залучати ветеранів до ухвалення рішень.

"По суті, ми систематизували спільне знання, яке вже існувало на рівні громад, Уряду, парламенту тощо. Тепер робимо це дослідження публічним разом із бібліотекою кейсів і бібліотекою помилок. Передаємо його державі, Міністерству у справах ветеранів, парламентському комітету та Асоціації міст України. Для нас важливо, щоб дослідження не залишилося лише аналітичним документом, а пішло в люди: щоб громади, бізнес, міжнародні партнери могли використовувати його у своїй роботі. Саме тому сьогодні ми зібрали на одному майданчику всіх ключових гравців і дали їм можливість не лише ознайомитися з результатами, а й обговорити подальші кроки", – зазначила Наталія Ємченко, голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова та ГО "Серце Азовсталі".

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Після презентації представники Фонду Ріната Ахметова та ГО "Серце Азовсталі" разом із представниками Міністерства у справах ветеранів, Асоціації міст України, Київської школи економіки, бізнесу та самими ветеранами продовжили обговорення за круглим столом. Учасники говорили про те, як перетворити висновки дослідження на практичні рішення та зробити українські громади більш ветеранoцентричними.

Практичне застосування результатів уже передбачене в межах проєкту "Ветеран і громада": робота з пілотними громадами – Бучею та Кам’янським – допоможе адаптувати рекомендації дослідження до місцевих умов і втілювати їх у конкретні рішення.Проєкт реалізує ГО "Серце Азовсталі" за ініціативи Фонду Ріната Ахметова у партнерстві з Київською школою економіки та American Warrior Partnership за підтримки Міністерства у справах ветеранів України.