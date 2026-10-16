У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6""Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6"Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 роківХто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзникБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСЛе Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". ВідеоЛе Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". ВідеоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою"Сирне королівство" закриваєтьсяВ Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботуЗаправка Лукойл у Північній Македонії. ІлюстраціяСША дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 12
У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків
Відкрили 18-й центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

У Кременчуці відкрили 18-й центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. У Кременчуці розпочав роботу центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Тут щороку 4 000 військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин зможуть безоплатно отримувати фахову психологічну й психіатричну допомогу.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ – приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють комфортні й безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних і комунальних медичних установ, забезпечуючи доступ до безоплатної професійної допомоги.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 21,3 т.
Кого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорій
icon 21,3 т.
Кого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорій
Ігор МехедаІгор Мехеда
icon 15,9 т.
1939 рік повториться? Унікальні астрологічні явища наприкінці жовтня та у листопаді
icon 15,9 т.
1939 рік повториться? Унікальні астрологічні явища наприкінці жовтня та у листопаді
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 8,6 т.
Будьте сьогодні пильні, цього дня буде багато брехні: Риби, вам час у відпустку, а на Терезів чекають фінансові успіхи – гороскоп на 16 жовтня
icon 8,6 т.
Будьте сьогодні пильні, цього дня буде багато брехні: Риби, вам час у відпустку, а на Терезів чекають фінансові успіхи – гороскоп на 16 жовтня

"Страх осуду та упередження досі змушують багатьох замовчувати психологічні труднощі та відкладати звернення по допомогу. Саме тому ми розвиваємо мережу ПОВЕРНЕННЯ, де кожна людина може отримати фахову підтримку без страху стигматизації. Для нас важливо змінювати не лише доступність допомоги, а й ставлення суспільства до ментального здоров’я. Адже турбота про ментальне здоров’я має бути такою ж природною та важливою, як і турбота про фізичне", – зазначила Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.Коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень однієї з ключових медичних установ міста.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

У центрі ПОВЕРНЕННЯ облаштовано кабінети для індивідуальної та сімейної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, рецепцію та зону очікування. Простір відповідає вимогам безбар’єрності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, антиковзке покриття підлоги й інклюзивні санвузли.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

Центр ПОВЕРНЕННЯ оснащено сучасним обладнанням, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System, матеріалами для арттерапії, психологічними іграми, засобами сенсорної підтримки й мультимедійною технікою. Фахівцям також передано професійну бібліотеку з 50 книг.З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда: лікар-психолог, лікарі-психіатри, клінічний психолог, психолог, медичні сестри та реєстратор. За потреби долучаються фахівець із супроводу ветеранів і соціальний працівник лікарні.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

Фахівці допомагають долати наслідки стресу, тривожні й депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, труднощі адаптації та інші порушення ментального здоров’я. Застосовують доказові методи, зокрема когнітивно-поведінкову і травмо-орієнтовану терапію, проводять індивідуальні, сімейні й групові консультації. За потреби призначають медикаментозне лікування. Допомогу надають амбулаторно або за місцем проживання пацієнтів.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

"Для військових і ветеранів Кременчука й регіону відкриття центру – це насамперед можливість отримувати фахову допомогу поруч із домом. Наша мультидисциплінарна команда комплексно оцінює стан людини та підбирає індивідуальний підхід до лікування. Ми працюємо з різними наслідками пережитого досвіду війни, приділяючи особливу увагу конфіденційності, безпеці й довірі. Важливо, щоб кожен, хто потребує підтримки, знав: допомога доступна, професійна та безоплатна", – розповів Артем Чернишов, завідувач центру ПОВЕРНЕННЯ в Кременчуці.

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктора та Олени Пінчуків

У Кременчуці відкрили центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ. Джерело: пресслужба

Сьогодні всеукраїнська мережа ПОВЕРНЕННЯ об’єднує 18 центрів, які працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах і Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України. На першому етапі проєкту заплановано відкриття щонайменше 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Адреса центру: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80, 4-й поверх,

КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька".

Телефон для звернень: +380 (63) 104-45-29.

Електронна пошта: [email protected]

Схожі теми
реабілітаціяблагодійний фондВетерани війни в УкраїніУкраїнаКременчукВіктор ПінчукВіктор Пінчук
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись