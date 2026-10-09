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У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби
Бомбовий удар по Краматорську: десятки людей загинули. Джерело: пресслужба Нацполу

П'ятниця, 9 жовтня, оголошена Днем жалоби у Краматорській громаді на Донеччині. Рішення ухвалене після терористичних російських атак 8 жовтня, внаслідок яких загинули 35 людей.

Про це повідомив у Facebook краматорський міський голова Олександр Гончаренко. "У зв'язку з трагічними наслідками російських обстрілів Краматорської громади 9 жовтня оголошено Днем жалоби", – написав він.

Мер уточнив, що через удари ворога по рейсових автобусах загинули щонайменше 30 людей, ще 20 отримали поранення. Жертвами російського удару по селищу Біленьке стали ще три особи. Двоє цивільних були вбиті внаслідок влучання дрона в автівку в центрі міста.

"35 людських життів, обірваних російською агресією. 35 родин, для яких цей день назавжди залишиться днем непоправної втрати... Краматорська громада схилить голови у пам'ять про всіх загиблих. Пам'ятаємо кожного", – заявив Гончаренко.

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У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Жахливі наслідки російської атаки. Джерело: Скриншот ролика ДСНС України

У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Удар противника по Краматорську. Джерело: Скриншот ролика ДСНС України

У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Росія продовжує вбивати українців. Джерело: Скриншот ролика ДСНС України

У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Внаслідок обстрілів 8 жовтня у Краматорську загинули 35 людей. Джерело: Скриншот ролика ДСНС України

Що відомо про атаку російських терористів по автобусу в Краматорську

Окупанти застосували планерну бомбу УМПБ Д-30 СН, яка має 100-кілограмову бойову частину. Після обстрілу відбулася пожежа у двох автобусах і на відкритій території.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що авіабомба влучила в зупинку громадського транспорту. Краматорська міськрада підтвердила, що ціллю РФ стали саме цивільні рейсові автобуси. Після цього нападу весь громадський транспорт міста зупинили.

"Ми можемо говорити, що агресор цілеспрямовано бив по цивільному населенню та об'єктах, оскільки військових об'єктів там не було", – зазначив посадовець Донецької облпрокуратури Андрій Ющішин, начальник протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, який спричинив загибель людини).

У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

У місті 9 жовтня буде Днем жалоби. Джерело: Facebook Олександра Гончаренка

У Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Facebook Олександра Гончаренка

Як писав OBOZ.UA, у Національній поліції України оприлюднили відео роботи парамедиків, які надавали допомогу важкопораненим у перші хвилини після ворожого обстрілу Краматорська. 

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