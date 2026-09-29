Осінь приносить новий ритм і нові можливості. Для когось цей період відкриє двері в кохання, для когось – у роботу, фінанси чи важливі рішення. Дізнайтеся, коли саме ваш знак отримає свій шанс на приємні зміни.

Відео дня

Астрологи стверджують, що у кожного знака цього тижня буде свій особливий день. Він може принести приємну новину, романтичний момент, фінансову можливість або несподіваний поворот, який змінить плани, пише horoscope.

Овен – рух, що заряджає енергією

Вам складно довго сидіти без діла, тому найкращий спосіб перезавантажитися – дати вихід енергії. Осіння пробіжка, активна прогулянка, танці або тренування допоможуть не тільки розім’ятися, а й очистити голову від зайвих думок. Завершіть ритуал приємною розтяжкою та теплим душем.

Телець – затишок у гарній компанії

Для вас особливо важливо оточувати себе комфортом і приємними людьми. Влаштуйте затишний вечір із близькою людиною, разом приготуйте щось смачне, сходіть на парну йогу або спробуйте потанцювати. Осінь стане набагато приємнішою, якщо поділитися її маленькими радощами з кимось дорогим.

Близнюки – нові враження для розуму

Вашому мозку теж потрібен відпочинок, але звичайне бездіяльність може швидко набриднути. Заведіть щоденник, складіть осінній плейлист, спробуйте нове хобі або запишіться на цікаві курси. Вам підійде будь-яке заняття, яке водночас розважає, надихає та дає можливість дізнатися щось нове.

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Рак – повернення до того, що зігріває

Ваш ресурс цієї осені – дім, творчість і люди, поруч із якими можна бути собою. Відправляйтеся з родиною на прогулянку за яблуками, відвідайте гарбузову ферму або просто влаштуйте теплий домашній вечір. А якщо хочеться усамітнення – спробуйте зайнятися фотографією, малюванням або оновленням інтер’єру.

Лев – більше світла в похмурі дні

Коли навколо стає менше сонця, вам важливо самостійно додавати яскраві моменти в день. Прокидайтеся трохи раніше, виходьте на ранкові прогулянки або обирайте заняття, які заряджають настроєм. Не забувайте й про маленькі задоволення – приємний аромат, улюблені парфуми чи ароматичні свічки.

Головні історії дня

Діва – тиша замість інформаційного шуму

Вам може бути складно відключити нескінченний потік думок, тому восени особливо корисно хоча б ненадовго відійти від суєти. Прогулянка лісом, спостереження за природою або кілька годин без телефону допоможуть відновити внутрішню рівновагу.

Терези – краса, що надихає

Вам потрібен простір, у якому приємно перебувати й творити. Оновіть осінній гардероб, влаштуйте фотосесію, спробуйте новий догляд за шкірою або наведіть лад у домі. А ще краще – поділіться своїм натхненням із близькими.

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Скорпіон – вода та повне перезавантаження

Ваш осінній ритуал має бути максимально розслаблюючим. Тепла ванна з улюбленим ароматом, басейн, спа або просто вечір біля води допоможуть зняти накопичену напругу. Якщо поруч буде кохана людина – такий відпочинок стане ще приємнішим.

Стрілець – втеча від рутини

Вам потрібні нові горизонти навіть тоді, коли календар натякає на більш спокійний сезон. Невелика самостійна подорож, поїздка на вихідні або навіть спонтанна поїздка за місто допоможуть перезавантажитися. А час на самоті дасть можливість почути власні бажання.

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Козеріг – люди, які заряджають енергією

Ви звикли багато працювати, тому восени особливо важливо не забувати про соціальне життя. Зустріч із друзями, вечір біля багаття, осіння вечірка або навіть спільне садівництво допоможуть відкласти справи й просто насолодитися моментом.

Водолій – маленька пригода

Вам швидко набридають одноманітні сценарії, тому навіть невелика зміна обстановки піде вам на користь. Відправтеся в одноденну подорож, відвідайте незвичайний музей, відкрийте для себе нове місце у своєму місті або долучіться до волонтерської ініціативи. Нові люди та враження повернуть вам натхнення.

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Риби – день абсолютного спокою

Вашій душі восени особливо потрібна пауза. Влаштуйте собі день без поспіху: спа, тепла ванна, парова процедура, тиха музика і мінімум зайвих справ. Якщо хочеться розділити цей момент з коханою людиною – зробіть це. Головне зараз – дозволити собі просто відпочити.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування й не є надійною основою для прийняття рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози та залишає читачам право вибору: вірити в передбачення чи ні.

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