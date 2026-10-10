У Хмельницькому 250 юних борців змагалися на Всеукраїнському турнірі на честь загиблих поліцейських

8 жовтня у Хмельницькому провели III Всеукраїнський турнір із вільної боротьби "BEST YOUNG WRESTLER 2026", присвячений пам’яті загиблих поліцейських. Захід відбувся під егідою Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та за особистої підтримки його очільника, полковника поліції Івана Іщенка. Змагання організували та провели на високому професійному рівні, зібравши близько 250 юних спортсменів з усієї України.

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Тренінговий центр поліції Хмельниччини 8 жовтня став місцем проведення масштабної спортивної події. Тут зустрілися юні борці з різних куточків України, щоб продемонструвати свою майстерність та вшанувати пам’ять правоохоронців, які загинули, захищаючи державу. Про це повідомляє ГУНП у Хмельницькій області.

Учасниками третього Всеукраїнського турніру "BEST YOUNG WRESTLER 2026" стали близько 250 хлопців і дівчат вікової категорії U13.

Спортивний захід проходив під егідою ГУНП у Хмельницькій області, яке очолює полковник поліції Іван Іщенко. До організації також долучилися Асоціація спортивної боротьби Хмельницької області та Центр фізичної культури та спорту "Олімп".

Пам'ять загиблих правоохоронців вшанували перед початком змагань

Офіційній церемонії відкриття передували пам'ятні заходи. Представники керівництва поліції, органів влади та родини полеглих правоохоронців поклали квіти до меморіалу.

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Присутні також оглянули експозицію портретів Героїв-поліцейських, життя яких обірвалося під час війни.

Під час звернення до учасників і гостей турніру начальник поліції Хмельниччини Іван Іщенко наголосив, що для його колег загиблі захисники – не просто прізвища на меморіальних дошках, а люди, з якими вони разом працювали, виконували службові завдання та будували плани на майбутнє.

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"Цей турнір ми присвятили загиблим Героям-поліцейським. Для когось із присутніх це імена, які сьогодні прозвучать уперше. Для нас – це люди, яких ми знали. З ними служили. Зустрічалися в коридорах управління. Виїжджали на завдання. Говорили про роботу, про дітей, про плани на майбутнє. Жартували. Сперечалися. Жили звичайним життям. А потім прийшла війна. І вони зробили те, що вважали своїм обов’язком. Стали на захист інших. Саме тому важливо, що сьогодні тут зібралися діти, які виходять на килим на честь наших полеглих захисників. І для мене це один з найправильніших способів передати пам'ять далі – через конкретну справу", – зазначив Іван Іщенко.

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Спортивна майстерність та показові виступи ветеранів

Програма турніру не обмежилася боротьбою юних учасників. Окремою частиною заходу стали показові виступи ветеранів поліцейських спецпідрозділів, які займаються спортивними єдиноборствами.

Крім того, під час змагань відбулося нагородження найкращих.

Турнір поєднав спортивне суперництво з ушануванням пам'яті загиблих захисників України. Для юних учасників він став не лише можливістю продемонструвати свої здібності на борцівському килимі, а й нагадуванням про правоохоронців, які пожертвували життям заради країни.