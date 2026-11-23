В Українських Карпатах панує зимова погода: гірські вершини та схили вкриті снігом, а мороз посилюється. Сьогодні, 23 листопада, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -11 °C, іде сніг і дме північно-східний вітер.

Відео дня

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму Telegram-каналі. Рятувальники опублікували відео з гори.

За даними відомства, вітер дме з північного сходу зі швидкістю 5 м/с. Температура повітря становить -11 °C.

У ДСНС нагадали, що через вітер холод відчувається сильніше, а короткий світловий день залишає менше часу на повернення. Тому перед мандрівкою важливо врахувати кілька рекомендацій:

Не вирушайте в гори наодинці. Обирайте маршрут відповідно до досвіду та підготовки групи, а повернення плануйте до настання темряви.

Обирайте маршрут відповідно до досвіду та підготовки групи, а повернення плануйте до настання темряви. Перевірте прогноз погоди. Стежте за ситуацією у високогір'ї та попередженнями про лавинну небезпеку. Зареєструйте маршрут у гірських рятувальників і повідомте близьким, куди збираєтеся.

Стежте за ситуацією у високогір'ї та попередженнями про лавинну небезпеку. Зареєструйте маршрут у гірських рятувальників і повідомте близьким, куди збираєтеся. Подбайте про спорядження. Візьміть теплий багатошаровий одяг, водонепроникне взуття, запасні рукавиці та шкарпетки, ліхтар, аптечку, термоковдру, їжу й теплий напій. Не забудьте зарядити телефон і павербанк та завантажити офлайн-карту.

Візьміть теплий багатошаровий одяг, водонепроникне взуття, запасні рукавиці та шкарпетки, ліхтар, аптечку, термоковдру, їжу й теплий напій. Не забудьте зарядити телефон і павербанк та завантажити офлайн-карту. Встановіть застосунок "Порятунок у горах". Через нього можна надіслати гірським рятувальникам сигнал SOS разом зі своїми координатами.

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Якщо видимість погіршилася, хтось із групи змерз або виснажився, підйом потрібно припинити. Якщо заблукали, зупиніться й не намагайтеся навмання шукати дорогу.

Якої погоди чекати в Україні найближчими днями

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня, з 23 до 29 листопада, в Україні поступово холодшатиме. У другій половині тижня південний циклон змінить антициклон, а зі Скандинавії надходитиме арктичне повітря, яке принесе морози, сніг і поривчастий північний вітер.

Головні історії дня

Найсильніше похолодання очікується в Карпатах. Зокрема, 28–29 листопада вночі температура там становитиме -11…-16 °C, а вдень – -4…-9 °C. У західних областях місцями вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -13 °C.