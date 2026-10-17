У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

В Українських Карпатах вершини вкрилися снігом. Зимова погода завітала на гори Піп Іван, Шпиці, Хом'як, Близниця та деякі інші.

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Відповідними фото та відео мандрівники поділилися в соцмережах. Також про завчасну осінню "зиму" розповіла пресслужба Гірської пошуково-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

Станом на 08:00 суботи, 17 жовтня, на засніженій горі Піп Іван було хмарно, видимість – обмежена. "Вітер північний, північно-східний 6-8 м/с, температура повітря -1°С", – звітували рятувальники.

Піп Іван:

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджували про ускладнення погодних умов на вершинах. Туристів просили враховувати це під час планування мандрівок у гірську місцевість.

Сніг, низька температура, сильний вітер і обмежена видимість ускладнюють пересування, підвищують ризик переохолодження та втрати орієнтування.

"Перед виходом перевіряйте прогноз погоди й актуальні попередження, обирайте маршрут відповідно до підготовки всіх учасників. Майте теплий і водонепроникний одяг, відповідне взуття, ліхтарик, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк. Повідомляйте близьким маршрут та орієнтовний час повернення", – радили у ДСНС.

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Хом'як:

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Також громадян закликали відкласти похід, якщо прогноз буде несприятливим. "Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення", – зазначала пресслужба ДСНС.

Шпиці:

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Близниця:

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Додамо: від початку 2026 року гірські рятувальники вже зареєстрували 23 випадки травмування людей на маршрутах до Говерли – проти 18 за весь 2025 рік. Про це у ДСНС відповіли на запит "Суспільного".

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Як писав OBOZ.UA, на одній із найвищих вершин Карпат – Піп Іван – засніжило 13 жовтня. Ще більше снігу там випало 16-го числа, причому протягом доби він не розтанув.