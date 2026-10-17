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У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 576
У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео
В горах України вже відчувається зима: як виглядають засніжені Карпати

В Українських Карпатах вершини вкрилися снігом. Зимова погода завітала на гори Піп Іван, Шпиці, Хом'як, Близниця та деякі інші.

Відповідними фото та відео мандрівники поділилися в соцмережах. Також про завчасну осінню "зиму" розповіла пресслужба Гірської пошуково-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

Станом на 08:00 суботи, 17 жовтня, на засніженій горі Піп Іван було хмарно, видимість – обмежена. "Вітер північний, північно-східний 6-8 м/с, температура повітря -1°С", – звітували рятувальники.

Піп Іван:

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Гора Піп Іван. 17 жовтня 2026 року. Джерело: Facebook-сторінка "Гірські рятувальники Прикарпаття"

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджували про ускладнення погодних умов на вершинах. Туристів просили враховувати це під час планування мандрівок у гірську місцевість.

Сніг, низька температура, сильний вітер і обмежена видимість ускладнюють пересування, підвищують ризик переохолодження та втрати орієнтування.

"Перед виходом перевіряйте прогноз погоди й актуальні попередження, обирайте маршрут відповідно до підготовки всіх учасників. Майте теплий і водонепроникний одяг, відповідне взуття, ліхтарик, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк. Повідомляйте близьким маршрут та орієнтовний час повернення", – радили у ДСНС.

Хом'як:

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Сніг на горі Хом'як. Джерело: Скриншот ролика

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Зимова казка на горі Хом'як. Джерело: Скриншот ролика

Також громадян закликали відкласти похід, якщо прогноз буде несприятливим. "Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення", – зазначала пресслужба ДСНС.

Шпиці:

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Шпиці вже "привіталися" із зимою. Джерело: Скриншот ролика

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Сніг в українських горах. Джерело: Скриншот ролика

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Через туман видимість дуже погана. Джерело: Скриншот ролика

Близниця:

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Підйом у складних зимових умовах набагато небезпечніший. Джерело: Скриншот ролика

Додамо: від початку 2026 року гірські рятувальники вже зареєстрували 23 випадки травмування людей на маршрутах до Говерли – проти 18 за весь 2025 рік. Про це у ДСНС відповіли на запит "Суспільного".

У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео

Гори починають занурюватися у зимову погоду. Джерело: Скриншот ролика

Як писав OBOZ.UA, на одній із найвищих вершин Карпат – Піп Іван – засніжило 13 жовтня. Ще більше снігу там випало 16-го числа, причому протягом доби він не розтанув.

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