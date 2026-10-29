У Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. Фото

У Карпатах гірські рятувальники допомогли двом киянкам, які через сніг, холод і втому вибилися з сил. Дівчата прямували від гори Гемба до вершини Жид-Магури, однак через погіршення погодних умов та переохолодження не змогли продовжити маршрут.

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Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники знайшли горе-туристок та допомогли спуститися.

Туристки "застрягли" посеред засніжених гір

Двоє киянок, віком 21 та 23 роки, попри несприятливу погоду влаштували похід в Карпати. Вони вирушили маршрутом від гори Гемба до вершини Жид-Магури, але через снігопад, холод та втому були знесилені. Їхній стан погіршився, самостійно продовжувати рух вони вже не могли, тому звернулися по допомогу до гірських рятувальників.

Після того як туристки передали свої координати, рятувальники з Воловця оперативно вирушили їм назустріч. Знайшовши дівчат, надзвичайники напоїли їх гарячим чаєм та допомогли безпечно спуститися до нижньої станції підйомника в Пилипці.

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Від медичної допомоги туристки відмовилися.

У Карпатах уже зимові умови

У ДСНС попереджають, що в горах уже встановилися зимові погодні умови, тому перед походом необхідно враховувати прогноз та реально оцінювати складність маршруту.

Станом на ранок 28 жовтня на горі Піп Іван було хмарно й туманно, дув північно-східний вітер зі швидкістю 9 м/с, а температура повітря становила -1 °C.

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Рятувальники радять перед походом перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до власної підготовки, брати теплий водонепроникний одяг, достатній запас їжі та води.

Також варто заздалегідь зарядити телефон і взяти павербанк, а близьким повідомити маршрут та орієнтовний час повернення.

У ДСНС також радять встановити застосунок "Порятунок у горах", який дає змогу передати рятувальникам свої координати у разі небезпеки.

Надзвичайники нагадують, що в горах погода може змінитися дуже швидко, а маршрут, який спочатку здається нескладним, за таких умов може стати небезпечним.

Як повідомляв OBOZ.UA, Карпати в жовтні вже засипало снігом. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.