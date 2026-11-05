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У Карпатах вдарило 9 градусів морозу: з'явились фото вершин

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
123
У Карпатах вдарило 9 градусів морозу: з'явились фото вершин
Вершини Карпат покриті снігом. Джерело: snih.info

У Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський зранку в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині – сніг і ясно.

Вітер північний, 4м/с. Про це інформують на Facebook-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття.

Що відомо

"Станом на 9.00 5.11.2026 на горі Піп Іван ясно, вітер північний 4м/с, температура повітря -9°С", – йдеться в дописі.

Фото засніжених гір можна подивитися з вебкамер, встановлених у Драгобраті та Ясіні, передає snih.info.

Вид з гори Піп Іван.Джерело: ДСНС Франківщини
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