У Карпатах вдарило 9 градусів морозу: з'явились фото вершин

У Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський зранку в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині – сніг і ясно.

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Вітер північний, 4м/с. Про це інформують на Facebook-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття.

Що відомо

"Станом на 9.00 5.11.2026 на горі Піп Іван ясно, вітер північний 4м/с, температура повітря -9°С", – йдеться в дописі.

Фото засніжених гір можна подивитися з вебкамер, встановлених у Драгобраті та Ясіні, передає snih.info.









Вид з гори Піп Іван. Джерело: ДСНС Франківщини

Погода на Івано-Франківщині 6 листопада

На Івано-Франківщині 6 листопада синоптики прогнозують дощ і плюсову температуру. Вночі температура повітря очікується +2...+4 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 6 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Карпатах гірські рятувальники допомогли двом киянкам, які через сніг, холод і втому вибилися з сил. Дівчата прямували від гори Гемба до вершини Жид-Магури, однак через погіршення погодних умов та переохолодження не змогли продовжити маршрут.