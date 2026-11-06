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У ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців через складну зиму: яка ситуація насправді

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
618
У ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців через складну зиму: яка ситуація насправді
Український прикордонник на пункті пропуску. Ілюстративне фото. Джерело: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України не фіксують збільшення кількості громадян, які виїжджають за кордон через побоювання щодо важкої зими. Попри прогнози та побоювання щодо можливих проблем з електроенергією й опаленням, пасажиропотік на кордоні не демонструє тенденції до зростання.

Про це в ефірі телебачення заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ. За його словами, у жовтні загальна кількість перетинів була меншою, ніж у вересні.

Яка ситуація на українському кордоні

Демченко зазначив, що в жовтні кордон перетнули загалом 3 млн 60 тис. осіб, із яких 85% становили громадяни України. Для порівняння, у вересні цей показник сягав 3 млн 300 тис. перетинів. У перші дні листопада прикордонники також не зафіксували збільшення пасажиропотоку.

Речник ДПСУ додав, що в жовтні співвідношення руху в обох напрямках було приблизно однаковим: 50% припадало на виїзд з України, ще 50% – на в'їзд. Така сама тенденція зберігається і в листопаді, тобто помітної переваги виїзду над в'їздом немає.

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У ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців через складну зиму: яка ситуація насправді

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Джерело: Facebook/Андрій Демченко

Загалом у будні через усі ділянки кордону за добу проходять близько 80 тис. людей. У вихідні цей показник традиційно зростає і може становити 90–100 тис. перетинів в обох напрямках.

"Але в цілому динаміка пасажиропотоку зараз не йде на зростання, і немає чіткої переваги ані на виїзд з України, ані на в’їзд", – підсумував Демченко.

Нагадаємо, Польща розглядає можливість зміни правил перетину кордону з Україною через безпекові ризики. Зокрема, планують запровадити механізм, за якого прикордонний контроль здійснюватиметься на польській території, щоб убезпечити працівників служб і подорожніх від можливих загроз.

Як писав OBOZ.UA, заброньовані від мобілізації чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, однак остаточне рішення ухвалюють прикордонники. Для перетину кордону потрібно підготувати документи, які підтверджують мету та терміни поїздки

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