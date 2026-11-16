У ДПСУ розкрили, скільки чоловіків затримали при спробі незаконно перетнути кордон

За десять місяців 2026 року українські прикордонники затримали 10 490 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Найбільше таких випадків зафіксували у Чернівецькій області – 4152 затримання.

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Найпопулярнішим напрямком для незаконного перетину кордону залишається Румунія, де затримали понад половину від загальної кількості чоловіків. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України, надані на запит "Слідства. Інфо".

У яких областях затримали найбільше чоловіків

За кількістю затриманих протягом десяти місяців 2026 року лідирує Чернівецька область – 4152 особи. Попри те, що це майже вдвічі менше, ніж за весь 2025 рік, регіон залишається на першому місці.

На другій позиції Закарпатська область, де прикордонники затримали 2995 чоловіків. Третє місце посідає Одеська область із показником 1504 особи.

Для порівняння, за весь 2025 рік у Чернівецькій області затримали 7728 чоловіків.

Кількість затримань на кордоні зменшилася

Загалом за десять місяців 2026 року прикордонники затримали 10 490 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. За весь попередній рік таких випадків було 21 045.

Знизився і середньомісячний показник затримань. Якщо у 2025 році він становив 1754 особи, то у 2026-му – 1049. Таким чином, кількість затримань у середньому за місяць скоротилася на 40,2%.

Які напрямки незаконного перетину кордону найпопулярніші

Найчастіше чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією. За десять місяців цього року на відповідному напрямку затримали 5545 осіб.

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Друге місце посідає кордон із Молдовою – 2468 затриманих. Третім за кількістю таких випадків став угорський напрямок, де затримали 896 чоловіків. Водночас у 2025 році до трійки лідерів входила Словаччина.

Загальна тенденція свідчить про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку за всіма напрямками порівняно з минулим роком.

У ДПСУ пояснили причини зменшення кількості спроб

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко також повідомляв про подальше скорочення кількості спроб незаконного перетину кордону. Серед можливих причин він назвав погодні умови та роботу правоохоронців, які викривають злочинні групи й припиняють схеми переправлення людей.

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"Йде далі зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Тобто тенденції до збільшення немає. Можливо, на це також впливають і погодні умови. Але впевнений, що на це впливають і дії правоохоронних органів, які зупиняють фактично схеми, викривають злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що намагаються переправляти людей через кордон", – зазначив Демченко.

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Нагадаємо, на Одещині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. "Клієнтів" шукали через закритий Telegram-канал, а перед виїздом переховували в орендованих квартирах і готелях.

Як писав OBOZ.UA, правоохоронці заблокували кілька схем незаконного переправлення чоловіків за кордон, зокрема на Рівненщині. Організатори пропонували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску або оформлення фіктивних документів.