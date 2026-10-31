У Дніпрі розгорнули Пункти надання допомоги для людей, які залишилися без електропостачання внаслідок російських атак. Фото і відео

У Дніпрі станом на вечір суботи, 31 жовтня, без електропостачання внаслідок російських атак залишалися десятки тисяч абонентів. Для цих людей у місті розгорнули Пункти надання допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Вони працюють на пʼяти локаціях. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС.

"Через складну ситуацію з електропостачанням у Дніпрі рятувальники залучили додаткові сили та засоби, щоб підтримати містян", – зазначили там.

У цих Пунктах надання допомоги мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

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Для відвідувачів також облаштували дитячі куточки, де батьки можуть перебувати разом із дітьми.

Усі пункти забезпечені генераторами, що дозволяє їм працювати автономно та цілодобово, незалежно від наявності централізованого електропостачання.

"На кожній локації цілодобово чергуватимуть рятувальники, які готові надати необхідну допомогу", – зазначили в ДСНС.

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Додамо, що мер Дніпра Борис Філатов написав: поки "Укренерго" та ДТЕК вирішують проблему зі світлом, у Новокодацькому, Центральному та Чечелівському районах місто разом із ДСНС розгорнуло понад 50 пунктів незламності. Адреси пунктів він опублікував у своєму Facebook.

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Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері у четвер, 29 жовтня, росіяни вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі почалися перебої з водопостачанням.

Станом на 30 жовтня, у частині регіонів України було запроваджено погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі ж після російської атаки була дуже складна ситуація зі світлом, запровадили екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діяли у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.