У Чернігові чоловіка спинили за 15 хвилин до комендантської години і оштрафували за відмову від ВЛК, він пішов до суду: чим все скінчилось

У Чернігові зупинили чоловіка за лічені хвилини до початку комендантської години і доправили до ТЦК. Зрештою його оштрафували на 17 тис. грн через відмову від проходження військово-лікарської комісії.

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Громадянин зі штафом не погодився і оскаржив його у суді. Яке рішення ухвалив суд, розповіли у Судово-юридичній газеті.

Що відомо про справу

Як розповів позивач, 3 лютого 2025 року о 23:45 його зупинив патрульний поліцейський, після чого доставив до об’єднаного міського ТЦК та СП. Там чоловіка зачинили в окремому приміщенні, на його прохання щодо забезпечення йому юридичної допомоги ніхто не відрегував.

4 лютого 2025 року о 10:30 щодо громадянина склали протокол через відмову пройти військово-лікарську комісію.

Сам позивач наголошував, що не може пройти медичний огляд цього дня за станом здоров’я. Для підтвердження наявних захворювань йому були потрібні медичні документи, які залишилися вдома.

Зважаючи на ці обставини, громадянин у суді просив скасувати постанову та закрити справу через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення.

Версія ТЦК

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки заперечував проти задоволення позову.

За його словами, позивач не з’явився за повісткою від 27 листопада 2024 року. 4 лютого 2025 року в приміщенні ТЦК йому вручили направлення на проходження ВЛК і повістку про явку 7 лютого 2025 року.

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Однак у призначений час чоловік не з’явився та медичного огляду не пройшов. Представник відповідача вважав, що відсутність медичних документів при собі є безвідповідальністю позивача.

Що встановив суд

Суд вирішив, що відповідач не надав доказів того, що 4 лютого 2025 року чоловікові видали направлення на ВЛК і вручили під особистий підпис повістку для проходження медичного огляду саме цього дня.

Натомість у матеріалах справи була повістка, за якою позивач мав з’явитися 7 грудня 2024 року. Отже, протокол про відмову від проходження ВЛК 4 лютого 2025 року склали без підтвердження належного вручення повістки на цю дату.

Головні історії дня

Суд також послався на пункт 3.5 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, за яким військовозобов’язаний під час медичного огляду має надати медичну документацію.

Пояснення чоловіка про те, що необхідні документи залишилися вдома, не були належним чином враховані відповідачем.

Зрештою суд дійшов висновку, що ТЦК не довів правомірності постанови та наявності в діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Що вирішив суд

Деснянський районний суд міста Чернігова повністю задовольнив позов у частині оскарження постанови про адміністративне правопорушення у справі № 750/2686/25.

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Суд скасував постанову № 156 від 7 лютого 2025 року про накладення штрафу в розмірі 17 000 гривень і закрив справу про адміністративне правопорушення.

Водночас у задоволенні вимог до начальника ТЦК та СП як фізичної особи суд відмовив, зазначивши, що належним відповідачем у такій справі має бути орган державної влади – суб’єкт владних повноважень.

Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки на користь позивача стягнули 605 гривень 60 копійок судового збору.

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