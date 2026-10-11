У 2026 році Агенція оборонних закупівель законтрактувала на понад 300% більше БпЛА

У 2026 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у системі Міністерства оборони України законтрактувала на понад 300% більше безпілотників, ніж за минулий рік. Йдеться про дрони різних типів і призначення.

Відео дня

Протягом останніх місяців обсяги контрактування безпілотників зросли приблизно у 5,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Також збільшилися обсяги контрактування та постачання FPV-дронів, повідомили в Міністерстві оборони України

Контрактування FPV-дронів зросло на 54%

У 2026 році обсяг контрактування FPV-дронів уже на 54% перевищив показник за весь 2025 рік. Водночас обсяг їхніх поставок зріс майже у 3,7 раза.

У Міністерстві оборони зазначають, що таких результатів вдалося досягти завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів і масштабуванню спроможностей українського оборонно-промислового комплексу.

Які завдання мають виконувати безпілотники

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що завдання відомства – забезпечити військо дронами для ефективної роботи на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.

"Засоби deep strike – для ударів у глибині Росії. Безпілотники middle strike – для знищення екіпажів БпЛА ворога, випалювання логістики та пунктів управління", – пояснив міністр.

За його словами, сучасні технології та достатня кількість безпілотників підвищують бойову ефективність і водночас зменшують ризики для українських військових.

РЕКЛАМА

У Міноборони планують зробити постачання дронів прогнозованішим

У відомстві працюють над тим, щоб забезпечення війська було більш прогнозованим. Для цього синхронізують потреби фронту, планування закупівель і виробничі можливості українського оборонно-промислового комплексу.

Як пояснив Євгеній Хмара, передбачуваність контрактування дає виробникам змогу послідовно вибудовувати виробничі процеси, планувати логістику та замовляти комплектуючі.

"Збільшуємо замовлення для українського ОПК та масштабуємо рішення, які дають результат у бою", – додали в Міноборони.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade української компанії Phantom Defense. Безпілотник призначений для перехоплення дронів літакового типу та здатен розвивати швидкість до 310 км/год.