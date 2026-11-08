Тиждень почнеться з морозів: синоптики дали прогноз на 9 листопада в Україні

У понеділок, 9 листопада, в Україні очікується холодна погода з нічними заморозками та невеликим потеплінням удень. Найнижчі температурні показники прогнозують у західних областях, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -9 градусів.

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Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру. Опадів на території країни не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 градусів, а в західних областях – від -4 до -9 градусів. Удень повітря прогріється до +3…+8 градусів.

У столиці понеділок також мине без опадів. Уночі температура становитиме +0…+2 градуси, а вдень підніметься до +5…+7 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У вівторок, 10 листопада, в більшості регіонів України збережеться суха погода. Водночас у західних областях удень місцями пройде дощ, подекуди з мокрим снігом.

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Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +2 до -3 градусів, удень становитиме +3…+8 градусів. На крайньому півдні країни повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві 10 листопада опадів не прогнозують. Уночі буде +0…+2 градуси, вдень – +5…+7 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026-2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, однак синоптики не виключають снігопадів, морозів і різких змін погоди. Також, за прогнозами фахівців, у більшості європейських регіонів можливо збільшиться кількість опадів.

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