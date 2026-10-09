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"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
icon 30
"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео
Рятувальник Павло Левченко. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Рятувальник Павло Левченко майже добу працював на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Серед врятованих ним людей були п’ятирічна Зоряна та її мама, яких засипало уламками зруйнованої п’ятиповерхівки.

Відео порятунку дівчинки поширили всі українські ЗМІ після публікації на "Суспільне Чернігів". Пізніше Павло приїхав до лікарні провідати дитину й сказав їй слова, які запам’яталися багатьом: "Ти маленька, але сильна".

Порятунок під завалами

Павло Левченко розповів, що разом із колегами прибув до пошкодженого будинку одним із перших. Вони саме поверталися з іншого виклику до пожежно-рятувальної частини та проїжджали неподалік, коли дізналися про влучання.

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За словами рятувальника, родина Зоряни жила на четвертому поверсі. Після удару людей викинуло з квартири, а уламки стіни та перекриттів засипали їх.

Спочатку рятувальники почули жінку. Її вдалося відкопати й передати медикам. Але перед тим, як її забрали, мама встигла сказати, що під завалами залишилася ще її маленька дитина.

"Почув звук дитини. Продовжив копати, бачу: волосся", – пригадав Павло Левченко.

''Ти маленька, але сильна'': що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео

Павло Левченко прибув до пошкодженого будинку одним із перших

Рятувальник розповів, що під час пошукової операції ще не було техніки, яка могла б підняти важкі конструкції. Тому в перші хвилини після удару доводилося розбирати завали вручну.

Як вижила Зоряна

Поки дівчинка залишалася під уламками, Павло намагався постійно говорити з нею. Він запитував, як її звати, що болить і як вона почувається.

Зоряна відповіла, що в неї затиснуті нога та рука, але нічого не болить. Дитина перебувала у складному положенні під уламками конструкцій.

За словами рятувальника, дівчинка могла вижити завдяки матері, яка накрила її власним тілом. Коли Павло дістав дитину, то передав її медикам.

Батько Зоряни також перебував у квартирі, але врятувати його не вдалося. Чоловік був у сусідній кімнаті.

Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів, із нею працюють психологи.

Робота тривала добу

Павло Левченко розповів, що разом із колегами врятував із пошкодженої п’ятиповерхівки й інших людей. Одну жінку він виніс із поліцейським, а двох мешканців третього поверху – чоловіка та дружину – знімали верхолази з іншої області. Обидва вижили.

''Ти маленька, але сильна'': що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео

Рятувальник Павло Левченко. Джерело: Скриншот з відео

Рятувальник працював біля зруйнованого будинку майже добу. Вранці 8 жовтня він знову повернувся на місце удару.

За словами Павла, найважче було діставати з-під завалів тіла загиблих дітей. Він сам батько, тому такі випадки переживає особливо важко.

"Це дуже тяжко. Я найбільше цього боявся, коли прильоти в такі будинки. Це не заправки, це не незрозуміло кудись, це люди, це підло зроблено. Це люди спали, люди відпочивали", – сказав рятувальник.

Він додав, що попри пережите продовжує працювати, адже допомога людям – його обов’язок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як окупанти вдарили по Кременчуку ракетами. Там було зафіксовано влучання по житловому району, і також є загиблі.

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