Туї втрачають популярність: що можна посадити натомість

Туї стали звичною частиною ландшафтного дизайну – це хвойне дерево можна побачити чи не у кожному дворі чи саду. Вони невибагливі в догляді, швидко ростуть і захищають подвір’я від сторонніх поглядів.

Відео дня

Проте ці рослини мають і чимало недоліків, тому в західних країнах мода на них вже давно минула. Чому сусіди відмовляються від туй і що садять замість них, розбиралось видання KB.pl.

Туї: переваги й недоліки

Західна туя потрапила до Європи з Північної Америки ще в XIX столітті. Однак масово висаджувати її почали лише кілька десятиліть тому. Причин такої популярності кілька. Передусім туї недорогі й прості у вирощуванні. Якщо правильно вибрати місце та забезпечити рослинам належні умови, вони утворять щільну вічнозелену огорожу або зелену стіну. Ще одна перевага – здатність приглушувати шум. Це особливо корисно для будинків, розташованих біля жвавих вулиць.

Водночас туї мають чимало мінусів. Насамперед вони збіднюють місцеве біорізноманіття. Більшість тварин не використовує їх як джерело їжі, зокрема через вміст отруйного туйону. Туї також не приваблюють запилювачів, а їхня здатність активно поглинати воду й поживні речовини з ґрунту ускладнює співіснування з іншими рослинами поблизу. До того ж туї можуть потерпати від шкідників.

Неоднозначною є й оцінка їхнього вигляду. Комусь подобаються стрункі дерева з темно-зеленою або смарагдовою хвоєю, а хтось не сприймає їх зовсім. Одна з головних претензій полягає в тому, що туї витіснили з сільських і приміських пейзажів традиційні різноманітні садки. За парканами дедалі рідше можна побачити форзиції та бузок, натомість частіше тягнеться одноманітна зелена стіна.

РЕКЛАМА

Що посадити замість туй

В Європі почали замислюватись над тим, що можна посадити замість одноманітних туй. Зазвичай обирають рослини, які відповідають кільком вимогам:

вічнозелені кущі й дерева – для прикраси ділянки та захисту від сторонніх поглядів упродовж року;

– для прикраси ділянки та захисту від сторонніх поглядів упродовж року; квітучі кущі – для краси та приваблення комах-запилювачів;

– для краси та приваблення комах-запилювачів; плодові кущі – як джерело їжі для птахів і дрібних ссавців.

Головні історії дня

Найкращий варіант – змішаний живопліт з кількох видів рослин, кожен з яких виконує одну з цих функцій. Водночас важливо не замінити одну небажану рослину іншою. Наприклад, варто уникати інвазивних видів, як-от сумаха оцтового, черемхи пізньої та японського споришу.

Хвойні кущі й дерева замість туй

Серед хвойних рослин однією з найкращих альтернатив є тис середній. Цей далекий європейський родич туї має елегантніший вигляд і краще переносить посуху, морози та затінок. Зовні він дещо відрізняється від туї, адже замість лускоподібної хвої має голки. Проте в саду може виконувати схожу функцію.

РЕКЛАМА

Головний недолік тиса – повільний ріст, хоча це можна вважати й перевагою. Рослина формує стабільну, щільну крону, а обрізати її потрібно не так часто. До того ж тис дуже довговічний. Якщо ви хочете облаштувати сад на покоління, він добре впорається з цим завданням, тоді як туї приблизно через 20-30 років можуть почати рідшати. Проте тис, як і туя, отруйний, тому він не найкращий вибір, якщо ви прагнете збільшити біорізноманіття саду або маєте дбати про безпеку дітей і домашніх тварин.

Ще одна вдала заміна – ялівець. Якщо ділянка добре освітлюється сонцем, цей хвойний кущ може чудово замінити тую. Він добре витримує і морози, і посуху, а гостра хвоя на густих гілках створює природний бар’єр для непроханих гостей. Ялівець майже не потребує догляду – головне правильно вибрати для нього місце. Водночас сформувати з нього рівну зелену стіну, як із туй, не вийде. Для когось це недолік, а для когось – перевага, адже все залежить від естетичних уподобань. Росте ялівець із середньою швидкістю – приблизно на 15 см за рік.

РЕКЛАМА

Ще одна альтернатива – кипарисовики. За багатьма характеристиками вони нагадують туї, але краще переносять морози аж до -15 °C і легше піддаються формуванню завдяки м’якшим пагонам. Як і туї, вони швидко ростуть, тож добре підійдуть тим, хто хоче якомога швидше отримати щільну живу огорожу.

Живопліт з листяних дерев і кущів

Залежно від виду листяні дерева й кущі можуть потребувати більше догляду, ніж хвойні. Однак вони мають чимало переваг, завдяки яким також можуть стати хорошою заміною туям. Серед популярних рослин для живої огорожі – барбарис, бирючина, граб і сніжноягідник білий. Граб і бирючина можуть виростати достатньо високими, щоб замінити туї та кипарисовики. Однак не всі ці рослини залишаються зеленими взимку. Вічнозелена бирючина зберігає листя протягом року, тоді як листя граба взимку буріє.

РЕКЛАМА

Низький і густий кущ, який не скидає листя і підходить для живоплоту – це самшит вічнозелений. Проте він росте повільно й не зможе швидко сформувати високу щільну стіну, подібну до огорожі з туй.

Високим листяним кущем із густою кроною та вічнозеленим листям є лавровишня. Саме тому вона стає дедалі популярнішою. Однак у неї вистачає недоліків: рослина погано переносить морози й вітер, потребує постійно вологого ґрунту, регулярного підживлення та обрізання. Усе це забирає час і збільшує витрати. До того ж саджанці лавровишні самі по собі недешеві.

РЕКЛАМА

Змішаний живопліт

Ще один варіант, який забезпечить довговічний і привабливий захист від вулиці, – змішаний живопліт. Якщо правильно поєднати до п’яти видів рослин, він буде не лише екологічнішим, а й змінюватиме кольори та вигляд залежно від пори року. Крім того, рослини підтримуватимуть одна одну, завдяки чому стануть міцнішими й потребуватимуть менше втручання садівника.

Однак створити огорожу потрібної форми може бути непросто. Деякі рослини, особливо листяні, доведеться обрізати частіше. Усе залежить від того, які саме види ви оберете. Щоб заздалегідь оцінити витрати на догляд, варто розглянути різні комбінації. Наприклад, чи включати до огорожі тис, який росте повільно, але добре піддається формуванню, чи краще віддати перевагу густим листяним рослинам – грабу, лавровишні або самшиту.

Як бачимо, альтернатив туям чимало. Якщо для вас важливі естетика, збереження традицій садівництва або біорізноманіття, варто розглянути один із цих варіантів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як можна використати в саду опалу хвою.