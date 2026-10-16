ТЦК оштрафував на 17 тис. чоловіка, який вчасно оновив дані, той пішов до суду: чим все скінчилось

У Харкові суд скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладений на військовозобов’язаного за неявку до ТЦК за повісткою для уточнення даних. Суд установив, що чоловік оновив військово-облікову інформацію ще у травні 2024 року, а повторний виклик не відповідав вимогам законодавства.

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У підсумку провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили, а на користь позивача постановили стягнути 665,60 грн судових витрат. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Деталі справи

Підставою для розгляду справи стала постанова ТЦК від 9 серпня 2026 року, якою чоловікові призначили штраф у 17 тисяч гривень за неявку за повісткою. За версією співробітника ТЦК, він мав прибути 27 липня для уточнення даних, однак поштове відправлення повернулося з позначкою "адресат відсутній".

Чоловік оскаржив штраф у Київському районному суді Харкова. Він заявив, що не отримував повістки, а також послався на очікування відстрочки від мобілізації. Також дані з Резерв+ підтвердили, що військово-облікові відомості він оновив ще 19 травня 2024 року. Тож суд мав з’ясувати, чи були законні підстави для повторного виклику та чи відповідала повістка встановленим вимогам.

Позиція та висновки суду

При розгляді справи, суд проаналізував законодавство, яке визначає обов’язки військовозобов’язаних і правила оформлення повісток.

За статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни мають з’являтися до ТЦК у зазначені час і місце. Якщо цьому перешкоджають поважні причини, про них потрібно повідомити центр протягом трьох діб, а згодом прибути у семиденний строк. Причини неявки мають бути документально підтверджені.

Суд також наголосив, що в повістці необхідно чітко вказувати мету виклику відповідно до законодавства. Серед передбачених підстав:

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– оформлення військово-облікових документів;

– взяття на облік;

– медичний огляд;

– підготовка та призов на службу.

Постанова Кабміну № 560 допускає виклик до ТЦК для уточнення персональних і військово-облікових даних. Водночас, за висновком суду, повторний виклик людини, яка вже оновила відомості, має відповідати визначеним законом цілям і вимогам до оформлення повістки.

Суд установив, що чоловік оновив військово-облікові дані 19 травня 2024 року, що підтверджував електронний документ з Резерв+. До того ж надіслана йому повістка містила лише загальне формулювання "уточнення даних", без конкретизації мети виклику.

Головні історії дня

ТЦК не спростував факту своєчасного оновлення інформації, тому суд дійшов висновку, що законних підстав для повторного виклику з цією метою не було.

Крім того, повістка не відповідала встановленим вимогам щодо змісту та форми. З огляду на це суд вирішив, що вона не створювала для чоловіка обов’язку з’являтися до ТЦК, а в його діях не було складу адміністративного правопорушення.

Рішення суду

Київський районний суд Харкова задовольнив позов чоловіка, скасував постанову від 9 серпня 2026 року про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень і закрив провадження у справі. Також із двох відповідачів постановили стягнути на користь позивача судові витрати у сумі – 665,60 грн.

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Рішення можна оскаржити до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів із дня його складення.

Нагадаємо, Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та направити його на повторний медичний огляд. Чоловік стверджував, що лікарі проігнорували його діагнози, пов’язані з важкими захворюваннями суглобів.

Як писав OBOZ.UA, на Чернігівщині суд розглянув кримінальну справу стосовно мобілізованого, якого звинувачують у самовільному залишенні військової частини. Обвинувачений не визнав своєї провини, заявивши, що його мобілізація була незаконною, він не складав присяги і не вважає себе військовослужбовцем.