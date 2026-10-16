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ТЦК оштрафував на 17 тис. чоловіка, який вчасно оновив дані, той пішов до суду: чим все скінчилось

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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icon 1,7 т.
ТЦК оштрафував на 17 тис. чоловіка, який вчасно оновив дані, той пішов до суду: чим все скінчилось
Суд визнав штраф незаконним

У Харкові суд скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладений на військовозобов’язаного за неявку до ТЦК за повісткою для уточнення даних. Суд установив, що чоловік оновив військово-облікову інформацію ще у травні 2024 року, а повторний виклик не відповідав вимогам законодавства.

У підсумку провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили, а на користь позивача постановили стягнути 665,60 грн судових витрат. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Деталі справи

Підставою для розгляду справи стала постанова ТЦК від 9 серпня 2026 року, якою чоловікові призначили штраф у 17 тисяч гривень за неявку за повісткою. За версією співробітника ТЦК, він мав прибути 27 липня для уточнення даних, однак поштове відправлення повернулося з позначкою "адресат відсутній".

Чоловік оскаржив штраф у Київському районному суді Харкова. Він заявив, що не отримував повістки, а також послався на очікування відстрочки від мобілізації. Також дані з Резерв+ підтвердили, що військово-облікові відомості він оновив ще 19 травня 2024 року. Тож суд мав з’ясувати, чи були законні підстави для повторного виклику та чи відповідала повістка встановленим вимогам.

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Позиція та висновки суду

При розгляді справи, суд проаналізував законодавство, яке визначає обов’язки військовозобов’язаних і правила оформлення повісток.

За статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни мають з’являтися до ТЦК у зазначені час і місце. Якщо цьому перешкоджають поважні причини, про них потрібно повідомити центр протягом трьох діб, а згодом прибути у семиденний строк. Причини неявки мають бути документально підтверджені.

Суд також наголосив, що в повістці необхідно чітко вказувати мету виклику відповідно до законодавства. Серед передбачених підстав:

– оформлення військово-облікових документів;

– взяття на облік;

– медичний огляд;

– підготовка та призов на службу.

Постанова Кабміну № 560 допускає виклик до ТЦК для уточнення персональних і військово-облікових даних. Водночас, за висновком суду, повторний виклик людини, яка вже оновила відомості, має відповідати визначеним законом цілям і вимогам до оформлення повістки.

Суд установив, що чоловік оновив військово-облікові дані 19 травня 2024 року, що підтверджував електронний документ з Резерв+. До того ж надіслана йому повістка містила лише загальне формулювання "уточнення даних", без конкретизації мети виклику.

ТЦК не спростував факту своєчасного оновлення інформації, тому суд дійшов висновку, що законних підстав для повторного виклику з цією метою не було.

Крім того, повістка не відповідала встановленим вимогам щодо змісту та форми. З огляду на це суд вирішив, що вона не створювала для чоловіка обов’язку з’являтися до ТЦК, а в його діях не було складу адміністративного правопорушення.

Рішення суду

Київський районний суд Харкова задовольнив позов чоловіка, скасував постанову від 9 серпня 2026 року про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень і закрив провадження у справі. Також із двох відповідачів постановили стягнути на користь позивача судові витрати у сумі – 665,60 грн.

Рішення можна оскаржити до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів із дня його складення.

Нагадаємо, Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та направити його на повторний медичний огляд. Чоловік стверджував, що лікарі проігнорували його діагнози, пов’язані з важкими захворюваннями суглобів.

Як писав OBOZ.UA, на Чернігівщині суд розглянув кримінальну справу стосовно мобілізованого, якого звинувачують у самовільному залишенні військової частини. Обвинувачений не визнав своєї провини, заявивши, що його мобілізація була незаконною, він не складав присяги і не вважає себе військовослужбовцем.

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