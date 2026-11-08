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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош

радник головнокомандувача ЗСУ, засновник "Правого сектору"

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Новини. Суспільство / Думки
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Ця осінь і зима вирішальні для української нації та держави

Прапор України
Іліюстративне фото. Прапор України. Джерело: Getty

У тих відголосках про так звані "перемовини" з московією, завжди є найголовніше: для кремлівського карлика важливі не території…

він, тобто путін, бажає, щоб в Україні було затверджено "русскій мір": ми – Українці – маємо зникнути як Нація; маємо говорити пацакською мовою; ходити до філії рпц – упц мп; "лабизати" чоботи окупантів; ліквідувати свої Сили Оборони тощо… тоді, на його збочену думку, Війна припиниться…

Зараз орда "качає" Тил, бо не може досягнути стратегічних і оперативних успіхів на Фронті. Тому нам, Українцям, як ніколи треба це розуміти…

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На Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчиться

Ця осінь і зима вирішальні для Нації та Держави.

Впевнений, що ніякі бажання одвічного ворога не здійсняться.

Як би не було важко, як би тилові щури не гризли нашу Державу зсередини, як би продажні корупціонери не підігравали м…лям, як би безголові співгромадяни не вводили культи ухилянтів і дезертирів, якби всі у правоохоронній системі були патріотами і т.д., нам було б набагато легше…

Та саме ми, Громадяни України, є відповідальними за те, що маємо…

Ніхто інший!

І зважаючи на всі величезні недоліки нашої державної та владної системи, я переконаний, що ми – Українці – обовʼязково вистоїмо.

Бо наш народ, який бʼється за Свободу і Незалежність – найкращий у світі.

Знаю, що всім дуже важко в Тилу… та уявіть як важко нашим Воїнам на передовій…

Сили Оборони, перебуваючи в абсолютній меншості, маючи набагато менше засобів, ніж ворог, все одно, роками, тримають Небо над Україною…

Розуміймо, що владоможці – категорія зміна, Нація і Держава – категорія постійна.

Бʼємося не за владу, а за своє життя і свободу, за наших дітей і онуків, за домашні огнища і вівтарі!

Бʼємося за Бога, Україну, Свободу!

Тримаймо стрій, Брати і Сестри!

Вистоїмо.

Слава Украінї!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дмитра Яроша
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