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"Ця квартира стане початком нового життя": захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 2,0 т.
"Ця квартира стане початком нового життя": захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав житло від Фонду Ріната Ахметова
Квартири захисникам Маріуполя за програмою «Вдома» передають щотижня
Джерело: «Серце Азовсталі»

Захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав власну квартиру завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі". Для військового, який повернувся до України з російського полону з тяжкими травмами, нова оселя стала можливістю відновлювати життя разом із дружиною Мариною та двома синами.

52-річний Віталій – уродженець Маріуполя. Від початку повномасштабного вторгнення боронив рідне місто. У травні 2022 року, перебуваючи на території "Азовсталі", потрапив під авіаційний обстріл. Внаслідок атаки отримав мінно-вибухову травму, опіки обличчя та обох кистей, перелом ключиці, частково втратив слух і зір.

''Ця квартира стане початком нового життя'': захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: «Серце Азовсталі»

18 травня 2022 року за наказом командування Віталій вийшов у полон. Там чоловік постійно зазнавав жорстоких побиттів і тортур електрошокером. Унаслідок знущань з боку російських військових він отримав переломи кісток обличчя, втратив 11 зубів, схуд на 30 кілограмів. Загалом у полоні оборонець провів понад три роки. Сьогодні захисник має II групу інвалідності, але продовжує службу.

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Нова оселя для Віталія – це передусім можливість мати своє місце, зосередитися на родині, зокрема на молодшому сині Максимі, який має інвалідність і потребує особливого догляду.

"Дуже дякуємо Фонду та Рінату Леонідовичу за таку неймовірно красиву квартиру. Я сподіваюсь, що ця квартира стане початком нашого нового життя. Дякую вам велике", – говорить оборонець.

Передаючи Віталію ключі та сертифікат на квартиру, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова наголосила, що ця квартира – передусім знак вдячності за його внесок у захист міста та країни.

''Ця квартира стане початком нового життя'': захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: «Серце Азовсталі»

"Хочу подякувати вам від нашого засновника, від усієї команди Фонду Ріната Ахметова, "Серця Азовсталі", за героїчну оборону міста Маріуполя, за все, що ви зробили і робите для нашої країни", – зазначила Ксенія Сухова.

Також вона побажала Віталію та його родині щастя на новому місці. Захисник тривалий час оговтувався від полону та проходив реабілітацію, у чому йому допомагав старший син Марко – професійний тренер. За його словами, тепер квартира від Фонду стане для батька потужною мотивацією й надалі відновлюватися та позбуватися старих травм.

"Це друге дихання, нове життя, його велика мрія. Я думаю, що по його очах все видно. Мама, батько, молодший брат і я також дуже щасливі", – каже Марко.

За словами голови наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталії Ємченко, квартири захисникам Маріуполя за програмою "Вдома" передають щотижня. Через велику кількість заявок програму продовжать і наступного року.

''Ця квартира стане початком нового життя'': захисник Маріуполя Віталій Шумакер отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: «Серце Азовсталі»

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до наповненого життя після боїв та полону.

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