Така популярна кімнатна рослина як спатифілум може дуже гарно цвісти, причому робити це навіть двічі на рік. Однак для цього їй потрібно створити відповідні умови.

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Окрім правильного освітлення, поливу та температурного режиму, стимулювати рослину випускати бутони може допомогти домашнє підживлення, основним інгредієнтом якого є рис. Достатньо поливати ним квітку раз на місяць, щоб помітити, як вона краще росте та починає формувати бутони. Як приготувати відповідний засіб, розповіло видання Deccoria.

Коли і як довго цвіте спатифілум

Спатифілум насамперед відомий своїм великим, насичено-зеленим листям, але за належного догляду він здатний рясно цвісти. У природних умовах це зазвичай відбувається навесні та на початку літа. У домашніх рослин бутони можуть з'являтися наприкінці осені або на початку зими. Спатифілум не обов'язково цвіте лише раз на рік: деякі його різновиди здатні повторно утворювати квіти в різні пори року.

Кожна окрема квітка зазвичай тримається на квітконосі близько чотирьох тижнів. Суцвіття переважно білі, хоча іноді можуть набувати зеленуватого відтінку. Зазвичай це не ознака хвороби, а природний процес старіння пелюсток. Якщо спатифілум отримує належний догляд і росте у сприятливих умовах, він може цвісти щороку.

Втім, іноді рослина взагалі не утворює квітів. Найчастіше причина полягає в нестачі світла. Хоча спатифілум добре переносить напівтінь, для цвітіння йому потрібне добре освітлене місце. Проблеми можуть виникати і у молодих рослин: їм потрібен час, щоб досягти зрілості, тому спочатку вони можуть тривалий період нарощувати лише листя.

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Важливо також подбати про температуру. Спатифілум не любить холоду та протягів, а зниження температури нижче ніж 7 градусів за Цельсієм може спричинити незворотні пошкодження. Не менш важливий правильний полив: рослині шкодить як пересихання ґрунту, так і надмірна волога. Субстрат має залишатися постійно злегка вологим. Обережно слід використовувати й добрива, адже надлишок мінеральних солей пошкоджує коріння та призводить до побуріння листя.

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Домашнє рисове підживлення для стимулювання цвітіння спатифілума

Якщо спатифілум має слабкий вигляд і не хоче цвісти, можна приготувати для нього домашнє підживлення, яке допоможе зміцнити рослину. Основний інгредієнт – рис. Він містить крохмаль, калій, фосфор, магній, мікроелементи та вітаміни групи B.

Спочатку висипте приблизно склянку сирого рису без жодних добавок на сковорідку й злегка обсмажте. Завдяки цьому його буде легше подрібнити на дрібний порошок. Перекладіть рис у миску і дочекайтеся, поки він охолоне. Потім пересипте його в кухонний комбайн або блендер і ретельно подрібніть. Готовий порошок можна зберігати в невеликій баночці та використовувати протягом наступних місяців.

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Із рисового порошку готують рідке підживлення для спатифілума та інших кімнатних рослин. Для цього дві чайні ложки порошку потрібно висипати в посудину, залити 500 мл окропу, перемішати і залишити до повного охолодження. Після цього суміш слід додатково розбавити ще 500 мл чистої води кімнатної температури.

Перед використанням підживлення потрібно процідити, а прозорим розчином поливати спатифілум. Важливо, щоб рідина добре вбиралася в ґрунт, тому не варто використовувати її надто багато. Достатньо приблизно п'яти столових ложок, хоча точна кількість залежить від розміру та стану рослини. Таке підживлення рекомендують застосовувати раз на місяць.

Завдяки йому спатифілум має рости швидше й утворювати більше квітів. Догляд також пропонують доповнювати іншими рідкими добривами, які містять додаткові поживні речовини та мінерали. Їх радять чергувати з домашнім рисовим підживленням, використовуючи спеціальні препарати по черзі.

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