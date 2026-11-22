"Ціль амбітна": mono оголосив масштабний збір на дрони-перехоплювачі
Український monobank з нагоди дев'ятої річниці роботи оголосив святковий збір на дрони-перехоплювачі реактивних "Шахедів". Збір проводять разом з фондом "Спільнота Стерненка", а серед учасників розігруватимуть грошові призи, зарядні станції та мерч банку.
Про старт збору повідомила команда monobank. У банку закликали долучатися до святкової ініціативи донатами та пообіцяли подарунок за будь-який внесок.
На що збирають кошти
Мета збору – 40 млн гривень на дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби з реактивними російськими "Шахедами". Ініціативу реалізують разом із фондом "Спільнота Стерненка".
"Ціль амбітна, тому дуже чекаємо ваших привітань!"– закликали українців підтримати збір, зробивши донат.
Які призи можна виграти
За будь-який внесок учасники отримають святковий скін. Крім того, серед тих, хто задонатить від 99 гривень, розіграють:
- дев'ять грошових призів по 99 999 гривень;
- дев'ять зарядних станцій Marstek;
- 99 наборів мерчу monobank.
Кожні 99 гривень донату дають один шанс на виграш. Відповідно, що більшою буде сума внеску, то більше шансів отримати приз.
Результати розіграшу оприлюднять на сайті 25 листопада.