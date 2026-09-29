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Ці українські прізвища походять від половців: перевірте своє

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Ці українські прізвища походять від половців: перевірте своє
Із половцями пов’язують походження низки сучасних українських прізвищ.
Джерело: Згенеровано ШІ

17 сучасних українських прізвищ пов'язують із половцями – тюркським народом, який у XI–XIV століттях населяв степи Євразії. Вони залишаються вкрай рідкісними – їх носять лише кілька десятків людей в окремих регіонах України.

OBOZ.UA розповідає, які родові імена увійшли до цього переліку. Також ми з'ясували, де сьогодні живуть їхні носії.

Зазвичай українські прізвища формувалися від занять, соціального статусу людини або назви місцевості. Однак частина з них має інше походження – їх пов'язують із давнім тюркським народом.

Половці у XI–XIV століттях населяли Євразійський степ – від Дунаю до Іртиша. Уже в XI столітті вони розселилися, зокрема, на українських землях.

Ці українські прізвища походять від половців: перевірте своє

Половецькі кам’яні баби – пам’ятки давньої культури кочового народу, слід якого зберігся й в українських прізвищах.

Джерело: Facebook-сторінка "Читай українською"

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До XIII століття половці активно взаємодіяли з Грузією, Візантією, Угорщиною, Албанією та Болгарією.

Із цим народом пов'язують такі сучасні українські прізвища:

  • Акуш;
  • Алак;
  • Алперін;
  • Дулепа;
  • Кейран;
  • Кобан;
  • Кобяк;
  • Котян;
  • Куря;
  • Мандула;
  • Салават;
  • Сугрін;
  • Темір;
  • Тертер'ян;
  • Умуль;
  • Шарк;
  • Ямула.

За словами дослідників, нині ці прізвища трапляються рідко.

Наприклад, прізвище Дулепа носять 159 людей, найбільше – у Кам'янець-Подільському районі.

Прізвище Кобяк мають 54 особи. Серед них – жителі Львівщини, Києва, Запорізької області, а також Донецька та Маріуполя.

Таким чином, у сучасних українських прізвищах збереглися окремі сліди середньовічної історії та зв'язків із кочовими народами.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 17 українських прізвищ, які пов'язують з інтелігенцією та освіченими людьми минулого. Серед них – родові імена, що могли виникнути від занять у медицині, освіті, мистецтві та музиці, водночас щодо окремих назв дослідники висувають різні версії.

Як писав OBOZ.UA, деякі українські прізвища могли з'явитися від назв військових формувань, посад або видів служби, пов'язаних із Польщею та Османською імперією. Такі родові імена можуть свідчити про військову чи службову діяльність предків у різні історичні періоди.

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