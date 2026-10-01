Ці сім категорій чоловіків не можуть мобілізувати в жовтні: перевірте список

У жовтні 2026 року в Україні мобілізація триває за встановленими правилами. Водночас є військовозобов'язані, яких не можуть призвати, а також ті, хто за певних умов має право на відстрочку – зокрема, через вік, стан здоров'я, сімейні обставини чи роботу.

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Про те, хто саме не підлягає призову в жовтні та кому можуть надати відстрочку, розповідає OBOZ.UA. Загалом таких основних категорій сім.

Хто не підлягає мобілізації

1. Чоловіки до 25 років та особи старші за граничний вік

Мобілізувати можуть військовозобов'язаних, які перебувають у запасі та не мають бронювання чи іншої законної підстави для відстрочки. Водночас для окремих чоловіків віком до 25 років, які вже мають статус військовозобов'язаного, діють особливі правила.

2. Непридатні до військової служби за станом здоров'я

Не можуть призвати тих, кого у встановленому порядку визнали непридатними до військової служби. Водночас для військовозобов'язаних, яких визнали тимчасово непридатними, передбачена відстрочка строком до шести місяців.

3. Заброньовані працівники

Заброньованих військовозобов'язаних не можуть призвати на час дії бронювання. Йдеться про працівників, яких у встановленому порядку забронювали органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації.

4. Батьки за визначених законом сімейних обставин

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Відстрочку можуть отримати окремі категорії батьків. Зокрема, це стосується тих, хто утримує троє або більше дітей віком до 18 років, якщо вони відповідають установленим вимогам.

Також таке право можуть мати батьки, які самостійно виховують дитину, або ті, хто має дитину з інвалідністю.

5. Люди, які постійно доглядають за визначеними законом родичами

Право на відстрочку можуть мати військовозобов'язані, які постійно доглядають за особами, що потребують такого догляду. Водночас для отримання відстрочки мають бути дотримані передбачені законом умови.

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6. Окремі працівники та представники важливих сфер

Право на відстрочку мають також окремі категорії військовозобов'язаних – залежно від їхньої роботи або посади. Перелік таких працівників є широким і залежить від сфери діяльності та умов працевлаштування.

У серпні 2026 року уряд оновив перелік документів, якими окремі працівники можуть підтвердити право на відстрочку.

7. Ті, хто має інші передбачені законом підстави

Право на відстрочку передбачене і для інших категорій військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про окремих здобувачів освіти, наукових і педагогічних працівників, а також інші випадки, визначені законодавством.

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Крім того, у 2026 році до статті 23 внесли нові положення щодо окремих військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які були звільнені після проходження однорічного контракту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про випадок, коли чоловіка мобілізували після скасування ТЦК його відстрочки через нібито невідвідування занять і невиконання індивідуального навчального плану. Суд визнав призов протиправним та скасував не лише наказ ТЦК, а й наказ військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу.

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