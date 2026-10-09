Ці прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте список

Українські прізвища можуть розповісти про походження предків і допомогти дізнатися більше про історію родини. Серед родових імен є такі, що вказують на польське, угорське або румунське коріння.

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Їх перелік навів мовознавець Юліан Редько у науковій праці "Сучасні українські прізвища". OBOZ.UA розповідає, які прізвища можуть свідчити про походження ваших предків із сусідніх країн.

Які прізвища вказують на польське походження

В Україні проживає чимало людей, чиї предки мали польське походження. До цієї групи належать прізвища Лях, Поляк і похідні від них.

Особливу увагу варто звернути на етнонімічні прізвища. У давнину такі родові імена могли давати людям, які переїхали до України з іншої країни.

На польське коріння можуть вказувати такі прізвища:

Лях;

Ляховець;

Лендєл;

Поляк;

Ляшко;

Лещук;

Ляхович;

Лещенко.

Прізвища угорського походження

Прізвища, які можуть свідчити про угорське походження предків, становлять дещо меншу групу. Водночас вони досить поширені, особливо в західних областях України.

За переліком мовознавця Юліана Редька, до таких родових імен належать:

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Мадяр;

Угрінчін;

Мадярчик;

Мадзар;

Угрін;

Маджара.

Які прізвища можуть вказувати на румунське коріння

На румунське походження предків може вказувати прізвище Волох і похідні від нього. До найпоширеніших родових імен цієї етнонімічної групи належать:

Волошин;

Влох;

Волоський;

Олах;

Волощук;

Олашин;

Волощенко.

Зокрема, в Україні налічується 19 745 носіїв прізвища Волошин. Воно входить до сотні найпоширеніших родових імен у країні. Найбільше представників цього прізвища проживає в західних областях України.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища мають глибоке історичне коріння, деякі ж родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.