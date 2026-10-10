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Ці прізвища в давнину давали українцям, які були "душею" компанії: перевірте список

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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Ці прізвища в давнину давали українцям, які були "душею" компанії: перевірте список
Українські прізвища нерідко відображають особливості характеру та поведінки людей. Джерело: Pexels

Українські прізвища нерідко відображають особливості характеру та поведінки людей, які жили багато поколінь тому. Деякі з них могли свідчити про веселу вдачу предків, їхню любов до жартів, танців і гучних гулянь.

Інформацію про такі родові імена зібрав OBOZ.UA. Серед них є прізвища, якими могли називати людей, що вирізнялися товариськістю та вміли розважати інших.

Які прізвища могли отримати веселі українці

До цього переліку належать:

  • Веселий;

  • Потішний;

  • Смішко;

  • Сміянець;

  • Танцюра;

  • Гуляка;

  • Скочко.

Такі прізвища могли закріплюватися за людьми, які вирізнялися веселою вдачею, любили танцювати, жартувати або брати участь у застіллях. Згодом ці назви ставали родовими іменами та передавалися наступним поколінням.

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Чимало з цих прізвищ можна зустріти й у сучасній Україні.

Ці прізвища в давнину давали українцям, які були ''душею'' компанії: перевірте список

Українці. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Історія інших українських прізвищ

Нагадаємо, українські прізвища можуть розповісти про зовнішність предків, адже в давнину односельці часто давали людям прізвиська за помітними рисами зовнішності. Зокрема, вони могли вказувати на зріст, статуру, колір волосся або особливості обличчя.

Такі прізвиська з часом закріплювалися за цілими родинами та перетворювалися на спадкові прізвища. Серед прикладів – Малий, Великий, Довгань, Худий, Товстий, Рудий і Білоус. Водночас значення прізвищ не варто сприймати буквально, адже протягом століть зовнішність нащадків могла змінитися, а первісне значення слова – втратитися.

Також у давнину деякі родові імена давали людям, які вирізнялися неабиякими розумовими здібностями, кмітливістю та мудрістю. Такі прізвища могли відображати особливості характеру людини та її здатність швидко знаходити вихід зі складних ситуацій.

Як писав OBOZ.UA, деякі українські прізвища зберігають згадки про професії та ремесла, якими займалися предки. Такі родові імена могли походити від назв занять, що передавалися з покоління в покоління, навіть коли самі професії з часом зникали або ставали рідкісними.

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