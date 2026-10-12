Ці прізвища в давнину давали розбишакам: перевірте список

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
навчання НАТОПідготовка до великої війни: Росія агресивно підвищує ставки, а країни Європи ухвалили низку важливих рішеньВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні переписали ціни на землюВ Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. ФотоУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабствоУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабство: які вакансії небезпечніДмитро СенниченкоСправа Сенниченка почалася наступного дня після скасування конкурсу на ОПЗ, а НАБУ її вже одного разу закривало, – КушнірукРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок. ПодробиціУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

Ці прізвища в давнину давали розбишакам: перевірте список

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 348
Ці прізвища в давнину давали розбишакам: перевірте список
Українці. Джерело: Pinterest.

Українські прізвища нерідко відображали риси характеру та поведінку людей, які їх носили. Зокрема, тих, хто часто конфліктував із сусідами, міг видавати відповідний родовий іменник – у переліку є такі варіанти, як Забіяка, Криклій та Грубіян.

Про це йдеться в дослідженні львівського мовознавця Юліана Редька. Він збирав відомості про українські прізвища та їхнє походження.

У своїй книжці "Сучасні українські прізвища" Юліан Редько описував родові назви, пов’язані з особливостями поведінки людини. Серед них – прізвища, які могли вказувати на схильність до галасу, гучних суперечок або сварок.

До цього переліку належать:

  • Бешкета;
  • Верескун, Верещак;
  • Горлатий, Горлай;
  • Грубіян;
  • Заведія, Забіяка;
  • Крикун, Крикливець, Криклій;
  • Морочило;
  • Репетило, Репетун;
  • Скоробреха;
  • Шумило.
Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 10,4 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
icon 10,4 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,6 т.
"Патріот і захисник – за покликом серця": на Сумщині загинув воїн із Хмельниччини. Фото
icon 4,6 т.
"Патріот і захисник – за покликом серця": на Сумщині загинув воїн із Хмельниччини. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 3,2 т.
"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА
icon 3,2 т.
"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА

Загалом у списку наведено 16 варіантів прізвищ, які пов’язують зі сварливою вдачею та неспокійною поведінкою.

Українські родові назви формувалися під впливом різних обставин, занять, зовнішності, особистих якостей і звичок людини. Частина з них могла виникати як прізвиська, що згодом закріплювалися за людиною та передавалися наступним поколінням.

Також українські прізвища можуть розповісти про походження предків і допомогти дізнатися більше про історію родини. Серед родових імен є такі, що вказують на польське, угорське або румунське коріння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища нерідко відображають особливості характеру та поведінки людей, які жили багато поколінь тому. Деякі з них могли свідчити про веселу вдачу предків, їхню любов до жартів, танців і гучних гулянь.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Походження українських прізвищУкраїнаІсторія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись