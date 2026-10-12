Ці прізвища в давнину давали розбишакам: перевірте список

Українські прізвища нерідко відображали риси характеру та поведінку людей, які їх носили. Зокрема, тих, хто часто конфліктував із сусідами, міг видавати відповідний родовий іменник – у переліку є такі варіанти, як Забіяка, Криклій та Грубіян.

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Про це йдеться в дослідженні львівського мовознавця Юліана Редька. Він збирав відомості про українські прізвища та їхнє походження.

У своїй книжці "Сучасні українські прізвища" Юліан Редько описував родові назви, пов’язані з особливостями поведінки людини. Серед них – прізвища, які могли вказувати на схильність до галасу, гучних суперечок або сварок.

До цього переліку належать:

Бешкета;

Верескун, Верещак;

Горлатий, Горлай;

Грубіян;

Заведія, Забіяка;

Крикун, Крикливець, Криклій;

Морочило;

Репетило, Репетун;

Скоробреха;

Шумило.

Загалом у списку наведено 16 варіантів прізвищ, які пов’язують зі сварливою вдачею та неспокійною поведінкою.

Українські родові назви формувалися під впливом різних обставин, занять, зовнішності, особистих якостей і звичок людини. Частина з них могла виникати як прізвиська, що згодом закріплювалися за людиною та передавалися наступним поколінням.

Також українські прізвища можуть розповісти про походження предків і допомогти дізнатися більше про історію родини. Серед родових імен є такі, що вказують на польське, угорське або румунське коріння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища нерідко відображають особливості характеру та поведінки людей, які жили багато поколінь тому. Деякі з них могли свідчити про веселу вдачу предків, їхню любов до жартів, танців і гучних гулянь.

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