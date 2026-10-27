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Ці прізвища в давнину давали нащадкам розбійників: перевірте своє

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
273
Ці прізвища в давнину давали нащадкам розбійників: перевірте своє
Ілюстративне фото. Українські розбійники минулих століть. Джерело: Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Українські прізвища зберігають відомості про минуле наших предків. За ними можна простежити, чим люди займалися, звідки походили та які особливості характеру чи зовнішності вирізняли їх серед інших.

Освітній ресурс "Весела абетка" пояснює, які прізвища в давнину давали тим, кого вважали розбійниками або розбишаками. Усього таких родових імен п'ять.

До переліку належать такі прізвища:

  • Левенець;
  • Дейнека;
  • Гайдамака;
  • Опришко;
  • Сердюк.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що історія деяких українських прізвищ налічує понад тисячу років. Їх пов'язують із назвами професій, місцем народження, зовнішністю та характером людей. Такі родові імена дають змогу більше дізнатися про те, як формувалися українські прізвища та звідки походили наші предки.

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На те, як називали людину, впливала й її зовнішність. Зріст, статура, колір волосся чи очей, форма носа та інші характерні риси нерідко ставали основою для прізвиськ. Згодом вони закріплювалися за родинами й перетворювалися на спадкові прізвища.

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