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Ці прізвища в давнину давали надзвичайно красивим людям: перевірте список

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
774
Ці прізвища в давнину давали надзвичайно красивим людям: перевірте список
Ілюстративне фото. Українці. Джерело: Magnific

Українські прізвища можуть розповісти багато інформації про їхніх носіїв. Зокрема, з родового імені можна дізнатися, які в людини були зовнішні риси, характер, місце проживання, рід занять тощо.

Також багато прізвищ наші предки отримували за зовнішнім виглядом – зростом, статурою, кольором волосся, очей, формою носа тощо. OBOZ.UA розповість, які прізвища, що дійшли до нашого часу, свідчать про красу їхніх носіїв.

Що відомо

На сьогоднішній день серед великої різноманітності прізвищ в Україні можна зустріти ті, які давали красивим людям, які своїм зовнішнім виглядом справляли позитивне вражання на інших.

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Зокрема, йдеться про такі родові імена, як Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик тощо.

Як у давнину давали людям прізвища

У давнину, коли офіційних документів ще майже не існувало, односельці давали один одному прізвиська, адже імен в одному селі могло бути кілька однакових. Таке прізвисько могло вказувати на рід діяльності людини, походження чи характер. І дуже часто в його основу лягала якась ознака за зовнішністю – так, наприклад, виникли прізвища Білий, Великий, Низький, Рудий тощо. З часом такі прізвиська закріплювалися за цілою родиною і ставали спадковими прізвищами.

Звичайно, не варто сприймати походження прізвища буквально, адже за сотні років ці риси в предків могли втратитись, а значення слова могло помінятись. Проте в таких словах міститься своєрідна підказка, якими були наші предки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про українські прізвища, яким понад тисячу років. Так, українські прізвища мають глибоке історичне коріння: деякі родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.

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