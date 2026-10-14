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Ці прізвища в давнину давали дуже здібним українцям: перевірте список

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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icon 603
Ці прізвища в давнину давали дуже здібним українцям: перевірте список
У переліку наведено десять українських прізвищ. Джерело: magnific

Українські прізвища можуть розповісти чимало цікавого про історію родини та її предків. Деякі з них пов’язані з розумом, кмітливістю та інтелектуальними здібностями людини.

Такі родові імена формувалися на основі слів, якими описували певні якості та особливості характеру. Про це йдеться в праці мовознавця Юрія Редька "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища пов’язують із розумом і кмітливістю

До переліку українських родових імен, які пов’язують із розумовими здібностями предків, належать Мудрий, Мудрик, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова та Головач.

Прізвище Мудрий пов’язане з мудрістю та здатністю ухвалювати виважені рішення. Мудрик і Мудрак належать до цієї ж групи родових імен. Мудрець також асоціюється з людиною, яку вважали розсудливою та мудрою, а прізвища Мудрейовський і Мудрецький мають споріднене звучання.

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Змислий пов’язують із кмітливістю та тямущістю. У прізвищі Розумнюк простежується зв’язок зі словом "розум". До цього переліку також входять Голова та Головач.

Ці прізвища в давнину давали дуже здібним українцям: перевірте список

Ці прізвища в давнину давали дуже здібним українцям. Джерело: magnific

У переліку наведено десять українських прізвищ, які пов’язують із розумовими здібностями. Частина з них безпосередньо нагадує слова "мудрий" і "розум", інші мають відмінні форми.

Водночас саме по собі прізвище не доводить, що його носій або його предки мали певні здібності: для встановлення походження конкретного родового імені потрібні додаткові історичні відомості.

Нагадаємо, чимало українських прізвищ, які сьогодні сприймаються як цілком звичні, насправді мають польське походження. Вони з’явилися внаслідок історичних зв’язків, міграцій та тривалого культурного перетину між Україною і Польщею.

Також OBOZ.UA розповідав, кожне українське прізвище має свою історію, тому окремі з них можуть мати князівське походження. Особливість полягає у тому, що такі прізвища закінчуються або на "-їй" або на "-іч".

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