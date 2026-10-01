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Ці прізвища у давнину давали людям із слабким характером: перевірте своє

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 3,5 т.
Ці прізвища у давнину давали людям із слабким характером: перевірте своє
Ілюстративне фото. Дівчина з книгою
Джерело: magnific.com

Українські прізвища можуть багато розповісти про зовнішність, професію, поведінку чи характер наших предків. Окрема група родових назв походить від діалектного слова "нюня" і може означати, що носій такого прізвища мав слабкий характер, був нерішучою людиною. 

OBOZ.UA розповість, які ще прізвища вказували на те, що наші предки мали занадто м'який характер. Носіїв таких родових назв нині не дуже багато порівняно.

Що відомо

Серед численних родових імен дійшли до наших днів і рідкісні прізвища, що мають цікаве походження.

Окрема група нинішніх прізвищ походить від слова "нюня", яким могли називати нерішучу людину, плаксія або того, хто часто скаржиться.

Які прізвища можуть вказувати на те, що у його носія м'який характер

Сьогодні носіїв таких прізвищ залишилося порівняно небагато:

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Нюнько – таке прізвище має близько 150 осіб;

Нюнька – людей з таким прізвищем 49;

Нюнькін – таку родову назву мають 18 осіб;

Нюнькин – офіційно зареєстровано лише 2 осіб з таким прізвищем;

Нюньков – 1 особа має таке прізвище.

Такі прізвища могли давати людині, у якої немає внутрішнього стрижня, а її характер надто м'який.

Як у давнину виникали прізвища

У давнину, коли офіційних документів ще майже не існувало, односельці давали один одному прізвиська, адже імен в одному селі могло бути кілька однакових. Таке прізвисько могло вказувати на рід діяльності людини, походження чи характер. І дуже часто в його основу лягала якась ознака за зовнішністю – так, наприклад, виникли прізвища Білий, Великий, Низький, Рудий тощо. З часом такі прізвиська закріплювалися за цілою родиною і ставали спадковими прізвищами.

Звичайно, не варто сприймати походження прізвища буквально, адже за сотні років ці риси в предків могли втратитись, а значення слова могло помінятись. Проте в таких словах міститься своєрідна підказка, якими були наші предки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, які прізвища мають турецьке походження. Так, в Україні й сьогодні можна зустріти носіїв прізвищ Коч, Демір, Озтюрк, Мустафа та Доган. Найбільше представників деяких із цих родів проживає на півдні та сході країни.

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