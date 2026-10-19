Церковний календар на листопад 2026: дати всіх свят

У листопаді 2026 року на вірян чекає чимало важливих релігійних свят. Серед найбільших свят місяця – Собор архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та день пам’яті апостола Андрія Первозванного.

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Також у листопаді розпочнеться Різдвяний піст. OBOZ.UA розповідає, які церковні свята відзначатимуть українці за новим календарем.

Найважливіші церковні свята листопада

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості нерухомих церковних свят змістилися на 13 днів. Тому звичні багатьом релігійні події тепер припадають на інші числа.

Листопад присвячений вшануванню апостолів, мучеників, преподобних та інших святих, які залишили помітний слід в історії християнства. Упродовж місяця в храмах відбуватимуться богослужіння, а віряни згадуватимуть їхні подвиги та духовну спадщину.

У церковному календарі на листопад 2026 року особливе значення мають три дати:

8 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Цього дня вшановують архангела Михаїла, якого в християнській традиції вважають захисником і провідником небесного воїнства.

Цього дня вшановують архангела Михаїла, якого в християнській традиції вважають захисником і провідником небесного воїнства. 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято, відоме також як Третя Пречиста, присвячене події з церковного передання про приведення маленької Марії до Єрусалимського храму.

Свято, відоме також як Третя Пречиста, присвячене події з церковного передання про приведення маленької Марії до Єрусалимського храму. 30 листопада – день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Християни згадують одного з перших учнів Ісуса Христа, з іменем якого пов'язане поширення християнської віри.

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Ще одна важлива дата – 15 листопада, коли для вірян, які дотримуються новоюліанського календаря, розпочинається Різдвяний піст.

Кого вшановують щодня: церковний календар на листопад 2026 року

Нижче наведено основні дні пам’яті святих та свята за новим церковним стилем.

1 листопада – пам’ять святих безсрібників і чудотворців Косми та Дам’яна.

– пам’ять святих безсрібників і чудотворців Косми та Дам’яна. 2 листопада – вшанування мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших.

– вшанування мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших. 3 листопада – день пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа й Айтала.

– день пам’яті мучеників Акепсима, Йосифа й Айтала. 4 листопада – вшанування преподобного Йоанікія Великого, мучеників Нікандра та Єрмея.

– вшанування преподобного Йоанікія Великого, мучеників Нікандра та Єрмея. 5 листопада – пам’ять мучеників Галактіона та Епістими.

– пам’ять мучеників Галактіона та Епістими. 6 листопада – день пам’яті святого Павла, ісповідника, єпископа Царгородського.

– день пам’яті святого Павла, ісповідника, єпископа Царгородського. 7 листопада – вшанування преподобної Йосафати Гордашевської та 33 мучеників Мелітинських.

– вшанування преподобної Йосафати Гордашевської та 33 мучеників Мелітинських. 8 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил.

– Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил. 9 листопада – пам’ять преподобних Матрони й Теоктисти.

– пам’ять преподобних Матрони й Теоктисти. 10 листопада – день пам’яті апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та їхніх сподвижників.

– день пам’яті апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та їхніх сподвижників. 11 листопада – вшанування мучеників Мини, Віктора, Вінкентія та преподобного Теодора Студита.

– вшанування мучеників Мини, Віктора, Вінкентія та преподобного Теодора Студита. 12 листопада – пам’ять священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

– пам’ять священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. 13 листопада – день пам’яті святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського.

– день пам’яті святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. 14 листопада – вшанування святого апостола Пилипа.

– вшанування святого апостола Пилипа. 15 листопада – пам’ять ісповідників Гуріна, Самона та Авіва.

– пам’ять ісповідників Гуріна, Самона та Авіва. 16 листопада – день пам’яті апостола і євангеліста Матея.

– день пам’яті апостола і євангеліста Матея. 17 листопада – вшанування святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

– вшанування святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. 18 листопада – пам’ять мучеників Платона та Романа.

– пам’ять мучеників Платона та Романа. 19 листопада – день пам’яті пророка Авдія та мученика Варлаама.

– день пам’яті пророка Авдія та мученика Варлаама. 20 листопада – вшанування преподобного Григорія Декаполіта.

– вшанування преподобного Григорія Декаполіта. 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

– Введення в храм Пресвятої Богородиці. 22 листопада – пам’ять апостола Филимона та його сподвижників.

– пам’ять апостола Филимона та його сподвижників. 23 листопада – вшанування святителів Амфілохія та Григорія.

– вшанування святителів Амфілохія та Григорія. 24 листопада – день пам’яті великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.

– день пам’яті великомучениці Катерини та великомученика Меркурія. 25 листопада – вшанування священномученика Петра та святого Климента, папи Римського.

– вшанування священномученика Петра та святого Климента, папи Римського. 26 листопада – пам’ять преподобного Аліпія Стовпника.

– пам’ять преподобного Аліпія Стовпника. 27 листопада – день пам’яті великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія.

– день пам’яті великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія. 28 листопада – вшанування преподобномученика Стефана Нового й мученика Іринарха.

– вшанування преподобномученика Стефана Нового й мученика Іринарха. 29 листопада – пам’ять мучеників Парамона та Філумена.

– пам’ять мучеників Парамона та Філумена. 30 листопада – день пам’яті апостола Андрія Первозванного.

Головні історії дня

Окремі дні пам'яті та їхнє богослужбове відзначення можуть відрізнятися залежно від церковної традиції.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

Відповідно до нового церковного календаря, Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада та завершиться 24 грудня 2026 року. Він триватиме 40 днів і передуватиме святкуванню Різдва Христового 25 грудня.

Для християн цей період пов’язаний не лише з певними обмеженнями в харчуванні. Насамперед він присвячений молитві, добрим справам, примиренню з ближніми та духовній підготовці до одного з найбільших християнських свят.

OBOZ.UA писав раніше про поради священника щодо посту та їжі.