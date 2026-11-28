Грудень буде насиченим важливими церковними святами, які мають особливе значення для православних християн. Саме цього місяця віряни відзначатимуть День святого Миколая, день пам'яті великомучениці Варвари, Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною та Різдво Христове. Крім того, напередодні Різдва завершиться багатоденний піст.

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Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості нерухомих свят змінилися. Тепер їх відзначають на 13 днів раніше, ніж за старим юліанським календарем, яким досі користується частина релігійних громад. OBOZ.UA розповідає, на які дати припадають головні церковні свята грудня та кого вшановують щодня.

Найважливіші церковні свята грудня 2026 року

Одним із перших важливих свят місяця стане день пам'яті великомучениці Варвари, який відзначають 4 грудня. У християнській традиції святу вшановують за непохитність віри та мужність перед переслідуваннями. За старим календарем її пам'ять припадає на 17 грудня.

6 грудня українці святкуватимуть День святого Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших зимових свят, особливо серед дітей. Святителя Миколая вважають покровителем нужденних, мандрівників та всіх, хто потребує допомоги. Ті, хто дотримується старого стилю, вшановуватимуть його 19 грудня.

Ще одна важлива дата – 9 грудня, Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною. Свято присвячене події, коли праведні Йоаким та Анна, які тривалий час не мали дітей, отримали благословення стати батьками Діви Марії. За юліанським календарем цю подію вшановують 22 грудня.

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12 грудня припадає день пам'яті святителя Спиридона Тримифунтського, якого християни шанують за милосердя, допомогу людям та численні чудеса. У громадах, які зберегли старий календар, його день відзначатимуть 25 грудня.

Найбільшим святом місяця стане Різдво Христове, яке за новим календарем святкують 25 грудня. Напередодні, 24 грудня, українські родини збиратимуться на Святвечір, традиційно готуватимуть пісні страви та кутю. Саме цього дня завершується Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада.

Головні історії дня

26 грудня відзначатимуть Собор Пресвятої Богородиці, а 31 грудня – день пам'яті преподобної Меланії Римлянки. З останньою датою пов'язані українські народні традиції Маланки та Щедрого вечора.

Водночас за старим стилем Святвечір припаде на 6 січня 2027 року, а Різдво Христове – на 7 січня. Саме до 6 січня триватиме Різдвяний піст для вірян, які дотримуються юліанського календаря.

Усі церковні свята у грудні 2026 року за новим календарем

1 грудня – день пам'яті пророка Наума.

– день пам'яті пророка Наума. 2 грудня – день пам'яті пророка Аввакума.

– день пам'яті пророка Аввакума. 3 грудня – вшанування пророка Софонії.

– вшанування пророка Софонії. 4 грудня – день великомучениці Варвари та преподобного Іоана Дамаскіна.

– день великомучениці Варвари та преподобного Іоана Дамаскіна. 5 грудня – пам'ять преподобного Сави Освяченого.

– пам'ять преподобного Сави Освяченого. 6 грудня – День святого Миколая Чудотворця , архієпископа Мир Лікійських.

– , архієпископа Мир Лікійських. 7 грудня – день святителя Амвросія Медіоланського.

– день святителя Амвросія Медіоланського. 8 грудня – пам'ять преподобного Патапія.

– пам'ять преподобного Патапія. 9 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною .

– . 10 грудня – день мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.

– день мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа. 11 грудня – пам'ять преподобного Даниїла Стовпника.

– пам'ять преподобного Даниїла Стовпника. 12 грудня – день святителя Спиридона Тримифунтського.

– день святителя Спиридона Тримифунтського. 13 грудня – вшанування мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста та мучениці Лукії.

– вшанування мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста та мучениці Лукії. 14 грудня – пам'ять мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріана та Калиника.

– пам'ять мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріана та Калиника. 15 грудня – день священномученика Єлевтерія, преподобного Павла Латрійського та святителя Стефана Сурозького.

– день священномученика Єлевтерія, преподобного Павла Латрійського та святителя Стефана Сурозького. 16 грудня – пам'ять пророка Аггея.

– пам'ять пророка Аггея. 17 грудня – день пророка Даниїла та трьох юнаків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

– день пророка Даниїла та трьох юнаків: Ананії, Азарії та Мисаїла. 18 грудня – вшанування мученика Севастіана та його сподвижників.

– вшанування мученика Севастіана та його сподвижників. 19 грудня – день мученика Боніфатія.

– день мученика Боніфатія. 20 грудня – пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця.

– пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. 21 грудня – день мучениці Юліанії.

– день мучениці Юліанії. 22 грудня – вшанування великомучениці Анастасії.

– вшанування великомучениці Анастасії. 23 грудня – пам'ять десяти мучеників, які постраждали на Криті.

– пам'ять десяти мучеників, які постраждали на Криті. 24 грудня – Навечір'я Різдва Христового, або Святвечір .

– . 25 грудня – Різдво Христове .

– . 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

– Собор Пресвятої Богородиці. 27 грудня – день апостола, первомученика й архідиякона Стефана; вшанування праведного Йосипа Обручника, царя Давида та Якова, брата Господнього.

– день апостола, первомученика й архідиякона Стефана; вшанування праведного Йосипа Обручника, царя Давида та Якова, брата Господнього. 28 грудня – пам'ять 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомедії.

– пам'ять 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомедії. 29 грудня – день святих немовлят, убитих у Віфлеємі, та преподобного Маркелла.

– день святих немовлят, убитих у Віфлеємі, та преподобного Маркелла. 30 грудня – пам'ять мучениці Анісії та преподобного Зотика.

– пам'ять мучениці Анісії та преподобного Зотика. 31 грудня – день преподобної Меланії Римлянки, Маланка, та віддання свята Різдва Христового.

OBOZ.UA писав раніше про поради священника щодо посту та їжі на Різдвяний піст.