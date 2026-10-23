Політична еліта країн Європейського Союзу все частіше розглядає керівника Офісу Президента Кирила Буданова як одного з найбільш впливових і надійних державних діячів Східної Європи.

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Його постать стає ключовим містком між Києвом та європейськими столицями у питанні обміну стратегічною інформацією. Таку оцінку професійним якостям українського посадовця дав колишній міністр внутрішніх справ Болгарії Цветан Цветанов в ефірі Болгарського національного радіо, коментуючи нещодавній робочий візит Буданова до Софії.

"Я можу категорично заявити, що Буданов – надзвичайно точна та відповідальна людина, яка має потенціал і буде частиною процесів на геополітичному рівні", – підкреслив ексміністр.

За словами болгарського політика, прямий діалог із Кирилом Будановим надає європейським лідерам унікальну перевагу – доступ до першоджерел щодо перебігу найважливіших закритих консультацій світового рівня.

Раніше, коментуючи питання розбудови нової оборонної архітектури континенту в інтерв’ю провідним європейським медіа, Кирило Буданов застерігав західних партнерів від ізоляціонізму і називав створення системи безпеки Європи без участі США надзвичайно небезпечним і хибним сценарієм.