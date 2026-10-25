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Це нонсенс і популізм: Веніславський висловився про масову демобілізацію під час воєнного стану

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Це нонсенс і популізм: Веніславський висловився про масову демобілізацію під час воєнного стану
Масова демобілізація до завершення воєнного стану в Україні не планується. Джерело: Генштаб ЗСУ

Масове звільнення військовослужбовців зі служби до завершення воєнного стану в Україні не планується. Водночас для окремих категорій захисників, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення, можуть розробити механізм звільнення.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю медіа. Він назвав заклики до масової демобілізації під час воєнного стану популізмом і рішенням, яке суперечить законодавству і здоровій логіці.

Чи можлива демобілізація під час воєнного стану

Веніславський наголосив, що одночасне звільнення великої кількості військових під час війни є неприпустимим. Водночас він зазначив, що держава має знайти справедливий підхід до тих захисників, які роками виконують бойові завдання або зазнали поранень.

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За словами нардепа, Міністерство оборони України вже працює над механізмом звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців. Він має визначити зрозумілі умови, за яких захисники зможуть завершити службу.

"Міністерство оборони наразі напрацьовує відповідний алгоритм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій осіб, які найбільше часу проводять у бойових діях, які мають поранення, для того, щоб забезпечити прогнозованість можливості звільнення з військової служби", – пояснив Веніславський.

Кого можуть стосуватися зміни 

Особливу увагу, за словами парламентаря, необхідно приділити військовослужбовцям, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році або ще з 2014 року. На його думку, питання звільнення має вирішуватися з дотриманням принципу справедливості.

Веніславський зауважив, що військові, які тривалий час перебувають на фронті, не повинні опинятися в гіршому становищі порівняно з тими, хто отримує можливість звільнитися раніше.

"Ми очікуємо від Міністерства оборони знову ж таки дотриматися принципу справедливості, для того, щоб не було якогось відчуття, що хтось не має прав, але він звільняється, а той, хто воює з 2022 чи 2014 року, він продовжує виконувати бойові завдання", – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що питання демобілізації залишається одним із найскладніших під час війни. Водночас військове командування опрацьовує можливі механізми звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців, які найдовше перебувають у війську.

Як писав OBOZ.UA, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив, що демобілізація стане можливою за умови належного укомплектування Сил оборони. За його словами, спочатку потрібно налагодити поповнення війська та рівномірний розподіл навантаження між військовослужбовцями.

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