Це навчає безпеці: дослідження показало правду про комплексну сексуальну освіту

Комплексна сексуальна освіта не сексуалізує дітей, а вчить їх безпеці: ГО "Дівчата" презентувала результати дослідження "Оцінка потреб щодо впровадження комплексної сексуальної освіти серед підлітків в Україні" на загальнонаціональному форумі "Безпечне дорослішання для дітей та молоді в Україні" в Києві 23 вересня.

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Одним із ключових висновків дослідження стало спростування поширеного стереотипу: комплексна сексуальна освіта (КСО) не є чинником сексуалізації дітей. Навпаки – це інструмент формування особистісної зрілості, який навчає підлітків краще розуміти себе, поважати власні й чужі кордони, ідентифікувати загрози, будувати безпечні стосунки та вчасно звертатися по фахову допомогу.

"Картина, яку ми побачили, дуже конкретна. Наприклад, в одній зі шкіл, де ми проводили фокус-групу, – 1500 учнів і лише один шкільний психолог на всіх. Це не поодинокий випадок, а системна проблема: запит підлітків на інформацію є, батьки часто готові його підтримати, якщо розуміють зміст програми, а от школи – ні кадрово, ні методично поки не готові його закрити. Саме на цих розривах і мають ґрунтуватися рішення, а не на страхах чи стереотипах"", – зазначила Юлія Спориш, засновниця та директорка ГО "Дівчата".

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На форумі також представили дослідження Info Sapiens "Оцінка рівня обізнаності та ставлення до комплексної сексуальної освіти (КСО), потреби та очікування щодо її впровадження в закладах освіти".

Результати обох досліджень лягли в основу подальших панельних дискусій за участю представників/ць МОН України, Мінмолодьспорту, народних депутатів/ок, міжнародних організацій, освітньої та наукової спільноти, медіа, батьків та підлітків.

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Говорили про державну політику та міжвідомчу синергію, інституційну готовність і методичну базу закладів освіти, роль сім'ї та медіа у створенні безпечного середовища, а також про практичний досвід впровадження факультативного курсу з безпечного дорослішання в школах.

"Підлітки хочуть говорити в школі про безпеку, особисті кордони та репродуктивне здоров’я. І тут нам, дорослим (батькам і вчителям), – важливо не вдавати, що цих тем не існує, а чесно й зрозуміло відповідати на запитання дітей та пояснювати, де вони можуть отримати допомогу", – зазначив Артур Пройдаков, виконавчий директор освітньої фундації "МрійДій", один з десяти найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023.

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Загальнонаціональний форум засвідчив перехід від окремих ініціатив до єдиної державної системи захисту дітей, у якій Комплексна сексуальна освіта (КСО) та програма "Безпечне дорослішання" визнані базовим доказовим стандартом безпеки та протидії гендерно зумовленому й цифровому насильству під час війни.

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Головним результатом події стало ухвалення Резолюції, що об'єднує зусилля парламентарів, МОН України, Мінмолодьспорту, НАПН, освітян/ок, батьків, дітей, медіа та громадського сектору задля створення безпечного середовища для кожної дитини в Україні. На практиці це означає перехід від точкових ініціатив до системної роботи: курс "Безпечне дорослішання" для 3–4 класів уже має гриф МОН "Схвалено для використання в освітньому процесі", і резолюція закладає основу для поширення цього стандарту на інші класи та впровадження КСО в школах системно, а не вибірково.

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Ознайомитися з повним звітом із детальними результатами та методологією можна за посиланням.

Дослідження та загальнонаціональний форум проведено ГО "Дівчата" спільно з міжнародною гуманітарною організацією Save the Children (Врятуймо дітей) за фінансової підтримки Уряду Швеції (SIDA). Зміст матеріалу є винятково відповідальністю ГО "Дівчата" та не обов’язково відображає погляди Save the Children (Врятуймо дітей) та Уряду Швеції (SIDA).

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