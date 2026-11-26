Захисник Маріуполя Володимир Карабаш отримав власну квартиру завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з ГО "Серце Азовсталі".

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30-річний Володимир – родом із Кривого Рогу. На військову службу він став у 2014 році, а згодом приєднався до окремого загону спеціального призначення "Азов". Із початком повномасштабного вторгнення захисник боронив Маріуполь.

Під час одного з вуличних боїв Володимир дістав численні кульові поранення правого плеча, живота, таза та лівої ноги. Евакуювати його не могли, тож боєць самотужки повернувся на позиції, а побратими допомогли йому дістатися до шпиталю. Володимир пригадує: тоді лік ішов на хвилини, адже через внутрішню кровотечу стан стрімко погіршувався.

31 березня Володимира евакуювали з Маріуполя під час спецоперації ГУР – це був останній гелікоптерний рейс до міста. Щойно борт приземлився у Дніпрі, захисника повторно прооперували. Понад рік він лікувався та відновлювався в різних лікарнях України, а потім пройшов ще рік реабілітації в Нідерландах.

Тепер у Володимира є власна оселя, де він зможе облаштувати життя разом із дружиною та маленьким сином.

"Хочу висловити велику повагу і вдячність Фонду та особисто Рінату Ахметову. Дуже дякую за можливість отримати власне житло. У мене є дружина і маленький син. Він народився у Нідерландах, у місті Маастрихт. І отримання квартири в Україні – це буде гарна нагода повернутися та показати сину його батьківщину", – говорить захисник.

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Сертифікат і ключі від квартири захиснику вручила генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова. Вона подякувала Володимиру за оборону Маріуполя та наголосила, що власне житло дає захисникам стабільність.

"Це прекрасно, що така можливість є завдяки програмі "Вдома", завдяки рішенню нашого засновника Ріната Ахметова робити такі важливі проєкти. Наші українці мають змогу повертатися додому. А для наших оборонців змога бути поруч із родиною – це можливість швидше реабілітуватися, повернутися до життя і будувати своє майбутнє", – зазначила Ксенія Сухова.

Головні історії дня

Раніше Володимир Карабаш уже отримував підтримку від проєкту "Серце Азовсталі". За програмою "Майбутнє" він опанував англійську мову та ІТ-напрям. Голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко підкреслює, що квартира для захисників із важкими пораненнями – це важлива основа для наступного етапу життя.

"Для нас надважливо, щоб захисники знайшли себе після війська, знайшли своє покликання, знайшли справу, яка їх драйвить, знайшли справу, яка приносить їм гроші, і отримали назад повний контроль над власним життям", – наголосила Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.