Названо п'ять повсякденних факторів, які знижують рівень IQ

Деякі звичні щоденні заняття можуть негативно впливати на концентрацію, пам’ять та інші когнітивні функції. Серед факторів, які пов’язують із погіршенням розумової продуктивності, називають багатозадачність, тривалий стрес і надмірне перебування за кермом.

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До цього переліку також потрапили тривалий малорухливий відпочинок у спеку та раціон із великою кількістю жирної й солодкої їжі. Про ці фактори йдеться у матеріалі Оfeminin.

Багатозадачність

Виконання кількох справ одночасно може здаватися способом встигнути більше, однак мозок не справляється з таким режимом так ефективно, як може здаватися. Нейробіолог Массачусетського технологічного інституту Ерл Міллер зазначає, що люди насправді не виконують кілька складних завдань одночасно, а швидко перемикають увагу між ними. Це знижує продуктивність, збільшує кількість помилок і заважає творчому мисленню.

У наданому матеріалі зазначається, що тривала звичка до багатозадачності може негативно впливати і на показники IQ. Тому замість постійного перемикання між справами радять зосереджуватися на одному важливому завданні.

Тривалий стрес

Стрес може тимчасово погіршувати здатність людини концентруватися та раціонально мислити. Тривала дія стресу, за наведеними у матеріалі даними, може мати більш серйозні наслідки для роботи мозку.

Зокрема, дослідження, опубліковане в журналі Neurology, пов’язувало тривалий стрес зі зменшенням об’єму мозку. У матеріалі також зазначається, що такий вплив може бути сильнішим у жінок.

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Тривале водіння

Ще одним фактором називають тривале перебування за кермом. Дослідження, проведене за участю науковців Лестерського університету, показало зв’язок між тривалим водінням і показниками інтелектуальних здібностей.

Йдеться про людей, які проводили за кермом понад дві-три години на день. У них показники інтелекту на початку дослідження були нижчими, а протягом наступних п’яти років знижувалися швидше, ніж у людей, які мало або взагалі не водили. Серед можливих пояснень дослідники називали втому та стрес від тривалого керування автомобілем.

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Відпочинок у тропіках

Пляжний відпочинок навряд чи здається фактором, здатним негативно впливати на інтелект. Однак у матеріалі зазначається, що певну роль можуть відігравати одразу кілька обставин: стрес під час подорожі, необхідність планувати поїздку та пошук інформації про місце відпочинку.

Окремо згадується тривале перебування без фізичної активності. За словами професора Зігфріда Лерля з Ерлангенського університету в Німеччині, малорухливість може зменшувати кількість кисню, що надходить до мозку. Додатковим фактором у спекотному кліматі може бути зневоднення.

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Жирно-солодка дієта

Раціон із великою кількістю продуктів, багатих на цукор і жири, може негативно впливати не лише на фізичний стан організму, а й на когнітивні функції. У матеріалі йдеться про те, що регулярне переїдання фастфуду та сильно оброблених продуктів може бути пов’язане з повільнішим мисленням, гіршою пам’яттю та концентрацією.

Також такий раціон пов’язують із зниженням мотивації та підвищеною втомлюваністю. Водночас періодичне вживання солодкої або жирної їжі саме по собі не розглядається як проблема – йдеться насамперед про регулярний раціон, у якому такі продукти переважають.

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