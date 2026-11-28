Символ $ – один із найвідоміших грошових знаків у світі, який використовують для позначення не лише американського долара, а й валют інших країн. Однак його походження досі викликає дискусії серед істориків.

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Найпоширеніша версія пов’язує перекреслену літеру S з іспанським песо, яке широко використовували в Америці ще до появи США. Водночас OBOZ.UA розповідає, що остаточного документального доказу єдиного походження цього символу немає.

Найпоширеніша версія: знак долара походить від іспанського песо

У колоніальній Америці широко використовували іспанський песо, який також називали "іспанським доларом" або "монетою у вісім реалів".

У ділових записах назву песо скорочували до Ps. З часом ці літери почали писати одна поверх одної, а P поступово перетворилася на вертикальну риску. Таке злиття могло утворити знак, схожий на сучасний символ долара.

Цю версію вважають найпереконливішою, зокрема через старі рукописи, у яких можна побачити подібні скорочення.

Важливо, що символ використовували ще до того, як США ухвалили власну валюту. Тобто його не створили спеціально для американського долара – він міг походити від позначення грошей, які були звичними для торгівлі в тогочасній Америці.

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Чи означає знак долара United States

Існує й інша популярна версія походження символу. Згідно з нею, $ утворився зі з’єднаних літер U та S – скорочення від United States, тобто "Сполучені Штати".

Припускають, що нижню частину літери U з часом прибрали, а дві літери злилися в один знак.

Однак переконливих документальних доказів цієї теорії немає. Крім того, символ використовували ще до утворення США, тому пояснення через назву країни не узгоджується з його ранньою історією.

Чому знак долара використовують для різних валют

Символ $ став міжнародно впізнаваним позначенням грошей. Ним позначають долари США, Канади, Австралії та низки інших країн, а також деякі песо.

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Щоб уточнити, про яку саме валюту йдеться, перед знаком додають літерне скорочення країни. Наприклад, US$ використовують для долара США, а C$ – для канадського долара.

Як повідомляв OBOZ.UA, в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 29 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 45,5-46,2 грн. Увечері ж 27 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 44,9 грн, а продавали по 45,47 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання курсу як при купівлі, так і при продажу – однак до 50 грн курс не підніметься.