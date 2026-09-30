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Це мало хто знає:  чому в літаках приглушують світло під час зльоту та приземлення

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
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Це мало хто знає:  чому в літаках приглушують світло під час зльоту та приземлення
При злеті та посадці у літаках приглушують світло. Ілюстративне фото
Джерело: Magnific

Будь-хто, хто бодай раз у житті користувався послугами авіаперевізників, міг помітити, що при злеті та посаді літака  на борту приглушують світло. Відбувається це у будь-який час доби за будь-якої погоди.

Причина полягає геть не у спробах заощадити електроенергію. Навіщо приглушується світло, розповів портал Travel and Leisure.

Чому у літаках приглушують світло при злеті та посадці

Пілоти пояснюють: зменшення яскравості освітлення в салоні важливе, оскільки  дозволяє очам пасажирів адаптуватися до темряви.

"Коли ви хочете побачити зірки вночі, вашим очам потрібен час для адаптації після перебування всередині з яскравим, ясним світлом. Ця процедура призначена для скорочення часу", – пояснює автору матеріалу головний пілот авіакомпанії Air Tahiti Nui.

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Пришвидшення ж адаптації очей до темряви зумовлене необхідністю готовності до евакуації у надзвичайних ситуаціях, особливо якщо борт втратив живлення.

Колишня бортпровідниця авіакомпанії Etihad Airways підтвердила автору матеріалу названу приину. За її словами, яскравість освітлення зменшується насамперед для безпеки пасажирів.

"Зліт і посадка – це найважливіші фази польоту, де відбувається більшість інцидентів. У разі надзвичайної ситуації (аварії, перерваного зльоту, евакуації) пасажири та екіпаж повинні мати можливість бачити назовні та швидко реагувати", – цитує портал слова співрозмовниці.

В останньому звіті  Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), до якої входять близько 350 авіакомпаній з усього світу, зазначено: більше половини усіх авіакатастроф відбувається під час посадки літака.

Далі в антирейтингу найнебезпечніших моментів перельоту йдуть зліт, захід на посадку та початковий набір висоти.

Аварії з літаками, що перебувають у повітрі, складають лише 4,6% від усіх авіатрощ.

Водночас, заспокоює автор матеріалу, авіакатастрофи загалом – досить рідкісне явище. 

"Згідно зі статистикою, стверджує IATA, вам доведеться літати 365 днів на рік протягом понад 100 000 років, перш ніж ви потрапите у смертельну аварію. Тим часом дані, проаналізовані Массачусетським технологічним інститутом, показують, що приблизно лише один з кожних 13,7 мільйона пасажирів, що сідають на борт, ризикує потрапити в аварію – і це включає несмертельні випадки. Тим не менш, авіакомпанії зберігають посилену обережність", – зазначено у матеріалі.

Співробітники галузі також наголошують: зниження яскравості освітлення салону під час зльоту та посадки також зменшує відблиски від ілюмінаторів всередині. Відтак екіпажу та пасажирам легше помітити прояви небезпеки зовні – наприклад,  вогонь, дим, уламки тощо.
 
Та й усередині літака за приглушеного світла простіше розгледіти фотолюмінесцентні маркери аварійного шляху на підлозі.
 
Міркування незначного заощадження електроенергії справедливі лише для старих літаків або для ситуацій, коли потрібно зберегти енергію для критично важливих для безпеки польоту системам.
 
Раніше OBOZ.UA розповідав,  що не можна робити у літаку.   Порадами поділився досвідчений бортпровідник. 
 
Окрім того,  експерти розповіли,   які місця в літаку краще бронювати, якщо ви нервуєте.
 
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