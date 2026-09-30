Будь-хто, хто бодай раз у житті користувався послугами авіаперевізників, міг помітити, що при злеті та посаді літака на борту приглушують світло. Відбувається це у будь-який час доби за будь-якої погоди.

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Причина полягає геть не у спробах заощадити електроенергію. Навіщо приглушується світло, розповів портал Travel and Leisure.

Чому у літаках приглушують світло при злеті та посадці

Пілоти пояснюють: зменшення яскравості освітлення в салоні важливе, оскільки дозволяє очам пасажирів адаптуватися до темряви.

"Коли ви хочете побачити зірки вночі, вашим очам потрібен час для адаптації після перебування всередині з яскравим, ясним світлом. Ця процедура призначена для скорочення часу", – пояснює автору матеріалу головний пілот авіакомпанії Air Tahiti Nui.

Пришвидшення ж адаптації очей до темряви зумовлене необхідністю готовності до евакуації у надзвичайних ситуаціях, особливо якщо борт втратив живлення.

Колишня бортпровідниця авіакомпанії Etihad Airways підтвердила автору матеріалу названу приину. За її словами, яскравість освітлення зменшується насамперед для безпеки пасажирів.

"Зліт і посадка – це найважливіші фази польоту, де відбувається більшість інцидентів. У разі надзвичайної ситуації (аварії, перерваного зльоту, евакуації) пасажири та екіпаж повинні мати можливість бачити назовні та швидко реагувати", – цитує портал слова співрозмовниці.

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В останньому звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), до якої входять близько 350 авіакомпаній з усього світу, зазначено: більше половини усіх авіакатастроф відбувається під час посадки літака.

Далі в антирейтингу найнебезпечніших моментів перельоту йдуть зліт, захід на посадку та початковий набір висоти.

Аварії з літаками, що перебувають у повітрі, складають лише 4,6% від усіх авіатрощ.

Водночас, заспокоює автор матеріалу, авіакатастрофи загалом – досить рідкісне явище.

"Згідно зі статистикою, стверджує IATA, вам доведеться літати 365 днів на рік протягом понад 100 000 років, перш ніж ви потрапите у смертельну аварію. Тим часом дані, проаналізовані Массачусетським технологічним інститутом, показують, що приблизно лише один з кожних 13,7 мільйона пасажирів, що сідають на борт, ризикує потрапити в аварію – і це включає несмертельні випадки. Тим не менш, авіакомпанії зберігають посилену обережність", – зазначено у матеріалі.

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